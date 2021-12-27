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Рогозин рассказал о перекрестном полете России и США на МКС
Рогозин рассказал о перекрестном полете России и США на МКС - РИА Новости, 27.12.2021
Рогозин рассказал о перекрестном полете России и США на МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что Россия и США будут отправлять на Международную космическую станцию (МКС) не менее одного корабля с... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:03
2021-12-27T21:03
2021-12-27T21:03
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дмитрий рогозин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что Россия и США будут отправлять на Международную космическую станцию (МКС) не менее одного корабля с совместным экипажем в год."Как минимум один совместный экипаж в год", - сказал Рогозин газете New York Times.Издание уточняет, что речь идёт о 2022 - 2024 годах.Ранее Рогозин сообщал что осенью 2022 года на американском корабле Crew Dragon на МКС может отправиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.Перекрёстная система полётов действовала до 2011 года, а с того момента и вплоть до введения в эксплуатацию в 2020 году корабля Crew Dragon, доставкой экипажей на МКС занимались только российские корабли.
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сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), россия
Рогозин рассказал о перекрестном полете России и США на МКС
Глава Роскосмоса Рогозин рассказал о перекрестном полете России и США на МКС