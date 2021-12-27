14:19 27.12.2021 (обновлено: 15:52 27.12.2021)
В ФРГ не комментируют информацию о реверсе российского газа в Польшу
В Минэнерго ФРГ отказались комментировать информацию о реверсе российского газа в Польшу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что в последние дни из Германии в Польшу и, предположительно, на Украину, осуществляются реверсные поставки газа.
"Дело обстоит так, что ситуация на газовом рынке в Германии определяется трейдерами и так называемыми ответственными за рынок сбыта. Это значит, что не федеральное правительство принимает решения по газовым потокам, а трейдеры на рынке. Ввиду этого мы не можем комментировать отдельные сообщения или заявления России, которые касаются отдельных газовых направлений. Это должны делать трейдеры и ответственные за рынки сбыта", - заявила Айнхорн на брифинге в понедельник на просьбу подтвердить заявления "Газпрома" о реверсе в Польшу.
Она также прокомментировала ситуацию на рынке газа в целом, отметив, что "безопасность энергоснабжения обеспечена, дефицита снабжения нет". Россия, по данным Берлина, выполняет свои контрактные обязательства.
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.