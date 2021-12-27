Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/revers-1765663233.html
В ФРГ не комментируют информацию о реверсе российского газа в Польшу
В ФРГ не комментируют информацию о реверсе российского газа в Польшу - РИА Новости, 27.12.2021
В ФРГ не комментируют информацию о реверсе российского газа в Польшу
Министерство энергетики ФРГ не комментирует заявления "Газпрома" о реверсе газа из Германии в Польшу, это вопрос деятельности рыночных игроков, заявила... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:19
2021-12-27T15:52
германия
польша
в мире
берлин (город)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Министерство энергетики ФРГ не комментирует заявления "Газпрома" о реверсе газа из Германии в Польшу, это вопрос деятельности рыночных игроков, заявила представитель ведомства Аннике Айнхорн.Ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что в последние дни из Германии в Польшу и, предположительно, на Украину, осуществляются реверсные поставки газа."Дело обстоит так, что ситуация на газовом рынке в Германии определяется трейдерами и так называемыми ответственными за рынок сбыта. Это значит, что не федеральное правительство принимает решения по газовым потокам, а трейдеры на рынке. Ввиду этого мы не можем комментировать отдельные сообщения или заявления России, которые касаются отдельных газовых направлений. Это должны делать трейдеры и ответственные за рынки сбыта", - заявила Айнхорн на брифинге в понедельник на просьбу подтвердить заявления "Газпрома" о реверсе в Польшу.Она также прокомментировала ситуацию на рынке газа в целом, отметив, что "безопасность энергоснабжения обеспечена, дефицита снабжения нет". Россия, по данным Берлина, выполняет свои контрактные обязательства.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
https://ria.ru/20211225/revers-1765500095.html
https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html
https://ria.ru/20211213/gaz-1763385428.html
германия
польша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, польша, в мире, берлин (город), газпром
14:19 27.12.2021 (обновлено: 15:52 27.12.2021)
 
В ФРГ не комментируют информацию о реверсе российского газа в Польшу

В Минэнерго ФРГ отказались комментировать информацию о реверсе российского газа в Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Министерство энергетики ФРГ не комментирует заявления "Газпрома" о реверсе газа из Германии в Польшу, это вопрос деятельности рыночных игроков, заявила представитель ведомства Аннике Айнхорн.
Ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что в последние дни из Германии в Польшу и, предположительно, на Украину, осуществляются реверсные поставки газа.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 21:13
В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
"Дело обстоит так, что ситуация на газовом рынке в Германии определяется трейдерами и так называемыми ответственными за рынок сбыта. Это значит, что не федеральное правительство принимает решения по газовым потокам, а трейдеры на рынке. Ввиду этого мы не можем комментировать отдельные сообщения или заявления России, которые касаются отдельных газовых направлений. Это должны делать трейдеры и ответственные за рынки сбыта", - заявила Айнхорн на брифинге в понедельник на просьбу подтвердить заявления "Газпрома" о реверсе в Польшу.
Она также прокомментировала ситуацию на рынке газа в целом, отметив, что "безопасность энергоснабжения обеспечена, дефицита снабжения нет". Россия, по данным Берлина, выполняет свои контрактные обязательства.
Путин: Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:55Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка, а с 21 декабря не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы. Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
Как объяснила сама компания накануне, сейчас она не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. При этом "Газпром" считает обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу ложью.
Что касается реверса газа, который теперь идет из Германии в Польшу и, вероятно, на Украину, то он осуществляется из германских подземных хранилищ, пояснили в "Газпроме". С учетом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки являются не самым рациональным решением Европы, считают в компании.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 03:12
NI: "Северный поток — 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы
 
ГерманияПольшаВ миреБерлин (город)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"