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Экс-ректора МИФИ Стриханова избрали научным руководителем университета
Экс-ректора МИФИ Стриханова избрали научным руководителем университета - РИА Новости, 27.12.2021
Экс-ректора МИФИ Стриханова избрали научным руководителем университета
Ученый совет Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в понедельник избрал научным руководителем университета его экс-ректора... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:58
2021-12-27T17:59
наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия образования
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ученый совет Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в понедельник избрал научным руководителем университета его экс-ректора Михаила Стриханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Профессор, доктор физико-математических наук Стриханов возглавлял НИЯУ МИФИ с 2007 по 2021 год. Сегодня он занимает пост директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ."Я благодарю вас за доверие. Руль университета сейчас в надежных руках, и я надеюсь, что МИФИ продолжит и умножит свои завоевания. Я постараюсь внести свой посильный вклад в его развитие. Есть много научных тем, над которыми надо поработать", - сказал на заседании ученого совета Стриханов, слова которого приводит пресс-служба.Основные направления научных исследований Стриханова – ядерная физика, взаимодействие излучений с веществом, физика наноструктур. Он подготовил более трехсот научных трудов, пять монографий. Руководит группой НИЯУ МИФИ в эксперименте STAR по обнаружению кварк-глюонной плазмы в Брукхейвенской национальной лаборатории (США).Стриханов - член президиума Российский академии образования, заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии, заместитель председателя межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области образования; член научно-технического совета госкорпорации "Росатом", председатель российского национального мониторингового комитета Европейской ассоциации инженерного образования (FEANI), член редколлегии журнала "Атомная энергия", председатель редсовета журнала "Ядерная физика и инжиниринг".
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наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия образования, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", россия, общество, навигатор абитуриента
17:58 27.12.2021 (обновлено: 17:59 27.12.2021)
 
Экс-ректора МИФИ Стриханова избрали научным руководителем университета

Ученый совет МИФИ избрал научным руководителем университета его экс-ректора Стриханова

© Фото : предоставлено пресс-службой НИЯУ МИФИРектор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов
Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой НИЯУ МИФИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ученый совет Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в понедельник избрал научным руководителем университета его экс-ректора Михаила Стриханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Профессор, доктор физико-математических наук Стриханов возглавлял НИЯУ МИФИ с 2007 по 2021 год. Сегодня он занимает пост директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ.
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"Я благодарю вас за доверие. Руль университета сейчас в надежных руках, и я надеюсь, что МИФИ продолжит и умножит свои завоевания. Я постараюсь внести свой посильный вклад в его развитие. Есть много научных тем, над которыми надо поработать", - сказал на заседании ученого совета Стриханов, слова которого приводит пресс-служба.
Основные направления научных исследований Стриханова – ядерная физика, взаимодействие излучений с веществом, физика наноструктур. Он подготовил более трехсот научных трудов, пять монографий. Руководит группой НИЯУ МИФИ в эксперименте STAR по обнаружению кварк-глюонной плазмы в Брукхейвенской национальной лаборатории (США).
Стриханов - член президиума Российский академии образования, заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии, заместитель председателя межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области образования; член научно-технического совета госкорпорации "Росатом", председатель российского национального мониторингового комитета Европейской ассоциации инженерного образования (FEANI), член редколлегии журнала "Атомная энергия", председатель редсовета журнала "Ядерная физика и инжиниринг".
 
НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия образованияНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РоссияОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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