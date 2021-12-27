03:39 27.12.2021 (обновлено: 03:57 27.12.2021)
"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник
Источник: фрегат "Адмирал Чабаненко" получит на вооружение 32 крылатых ракеты
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у недавно вступившего в строй фрегата "Маршал Шапошников", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
В РФ реализуется программа создания фрегатов на базе больших противолодочных кораблей (БПК) проектов 1155 и 1155.1. Уже вошел в строй головной фрегат "Маршал Шапошников", вооруженный 24 крылатыми ракетами. Также ведутся работы над БПК "Адмирал Виноградов".
"Фрегат "Адмирал Чабаненко" получит усиленное ракетное вооружение - вместо двух счетверенных пусковых установок "Уран", как на "Шапошникове", на корабле установят четыре таких установки - всего на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Всего "Чабаненко" сможет нести 32 крылатых ракеты", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "корабль будет оснащен новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) "Панцирь-М", которыми заменят ЗРАК "Кортик". "Кроме того, фрегат получит новые радиолокационные станции и другое радиоэлектронное и радиотехническое оборудование", - добавил источник.
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"Предварительные сроки начала ходовых испытаний модернизированного корабля - четвертый квартал 2022 года", - уточнил собеседник агентства.
"Адмирал Чабаненко" был единственным БПК, построенным по усовершенствованному проекту 1155.1. Корабль был спущен на воду в декабре 1992 года, вошел в строй в январе 1999 года. Находится в ремонте с 2014 года.
БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" был модернизирован на дальневосточном заводе "Звезда", там же проходит модернизацию БПК этого же проекта "Адмирал Виноградов".
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