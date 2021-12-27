Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/rakety-1765585869.html
"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник
"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник - РИА Новости, 27.12.2021
"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник
Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:39
2021-12-27T03:57
безопасность
армия
москва
адмирал чабаненко (корабль)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113992/52/1139925299_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_e997c61d3d51568cbf63902afe581ee7.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у недавно вступившего в строй фрегата "Маршал Шапошников", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.В РФ реализуется программа создания фрегатов на базе больших противолодочных кораблей (БПК) проектов 1155 и 1155.1. Уже вошел в строй головной фрегат "Маршал Шапошников", вооруженный 24 крылатыми ракетами. Также ведутся работы над БПК "Адмирал Виноградов".Он добавил, что "корабль будет оснащен новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) "Панцирь-М", которыми заменят ЗРАК "Кортик". "Кроме того, фрегат получит новые радиолокационные станции и другое радиоэлектронное и радиотехническое оборудование", - добавил источник."Предварительные сроки начала ходовых испытаний модернизированного корабля - четвертый квартал 2022 года", - уточнил собеседник агентства."Адмирал Чабаненко" был единственным БПК, построенным по усовершенствованному проекту 1155.1. Корабль был спущен на воду в декабре 1992 года, вошел в строй в январе 1999 года. Находится в ремонте с 2014 года.БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" был модернизирован на дальневосточном заводе "Звезда", там же проходит модернизацию БПК этого же проекта "Адмирал Виноградов".
https://ria.ru/20211224/tsirkon-1765376547.html
https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113992/52/1139925299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0cc23a912abca25f96e153a14c515dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, москва, адмирал чабаненко (корабль), россия
03:39 27.12.2021 (обновлено: 03:57 27.12.2021)
 
"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник

Источник: фрегат "Адмирал Чабаненко" получит на вооружение 32 крылатых ракеты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко"
Боевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Чабаненко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у недавно вступившего в строй фрегата "Маршал Шапошников", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
В РФ реализуется программа создания фрегатов на базе больших противолодочных кораблей (БПК) проектов 1155 и 1155.1. Уже вошел в строй головной фрегат "Маршал Шапошников", вооруженный 24 крылатыми ракетами. Также ведутся работы над БПК "Адмирал Виноградов".

"Фрегат "Адмирал Чабаненко" получит усиленное ракетное вооружение - вместо двух счетверенных пусковых установок "Уран", как на "Шапошникове", на корабле установят четыре таких установки - всего на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Всего "Чабаненко" сможет нести 32 крылатых ракеты", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "корабль будет оснащен новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) "Панцирь-М", которыми заменят ЗРАК "Кортик". "Кроме того, фрегат получит новые радиолокационные станции и другое радиоэлектронное и радиотехническое оборудование", - добавил источник.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 17:00
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"
"Предварительные сроки начала ходовых испытаний модернизированного корабля - четвертый квартал 2022 года", - уточнил собеседник агентства.
"Адмирал Чабаненко" был единственным БПК, построенным по усовершенствованному проекту 1155.1. Корабль был спущен на воду в декабре 1992 года, вошел в строй в январе 1999 года. Находится в ремонте с 2014 года.
БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" был модернизирован на дальневосточном заводе "Звезда", там же проходит модернизацию БПК этого же проекта "Адмирал Виноградов".
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ Новосибирск на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 15:55
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ
 
БезопасностьАрмияМоскваАдмирал Чабаненко (корабль)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"