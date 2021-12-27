https://ria.ru/20211227/rakety-1765585869.html

"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник

"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник - РИА Новости, 27.12.2021

"Адмирала Чабаненко" оснастят 32 крылатыми ракетами, рассказал источник

Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:39

2021-12-27T03:39

2021-12-27T03:57

безопасность

армия

москва

адмирал чабаненко (корабль)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведутся на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатых ракеты - на восемь больше, чем у недавно вступившего в строй фрегата "Маршал Шапошников", сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.В РФ реализуется программа создания фрегатов на базе больших противолодочных кораблей (БПК) проектов 1155 и 1155.1. Уже вошел в строй головной фрегат "Маршал Шапошников", вооруженный 24 крылатыми ракетами. Также ведутся работы над БПК "Адмирал Виноградов".Он добавил, что "корабль будет оснащен новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) "Панцирь-М", которыми заменят ЗРАК "Кортик". "Кроме того, фрегат получит новые радиолокационные станции и другое радиоэлектронное и радиотехническое оборудование", - добавил источник."Предварительные сроки начала ходовых испытаний модернизированного корабля - четвертый квартал 2022 года", - уточнил собеседник агентства."Адмирал Чабаненко" был единственным БПК, построенным по усовершенствованному проекту 1155.1. Корабль был спущен на воду в декабре 1992 года, вошел в строй в январе 1999 года. Находится в ремонте с 2014 года.БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" был модернизирован на дальневосточном заводе "Звезда", там же проходит модернизацию БПК этого же проекта "Адмирал Виноградов".

https://ria.ru/20211224/tsirkon-1765376547.html

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безопасность, армия, москва, адмирал чабаненко (корабль), россия