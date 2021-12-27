https://ria.ru/20211227/raketa-1765738085.html

С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"

С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5" - РИА Новости, 27.12.2021

С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"

Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T22:15

2021-12-27T22:15

2021-12-27T23:11

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова взяли ее на сопровождение, сообщили в Минобороны.Пуск прошел штатно в 22:00 мск."Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", — добавили в ведомстве.В расчетное время отделились I, II и III ступени, произошел сброс головного обтекателя.Орбитальный блок на геостационарную орбиту выведет "Персей" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.Подчеркивается, что все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.Это третий испытательный старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Предыдущий прошел успешно 14 декабря 2020 года."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20211009/angara-1753829079.html

https://ria.ru/20211224/angara-a5-1765405621.html

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космос - риа наука, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, россия