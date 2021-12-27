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Новое оружие России
https://ria.ru/20211227/raketa-1765738085.html
С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5" - РИА Новости, 27.12.2021
С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T22:15
2021-12-27T23:11
новое оружие россии
космос - риа наука
плесецк (космодром)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова взяли ее на сопровождение, сообщили в Минобороны.Пуск прошел штатно в 22:00 мск."Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", — добавили в ведомстве.В расчетное время отделились I, II и III ступени, произошел сброс головного обтекателя.Орбитальный блок на геостационарную орбиту выведет "Персей" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.Подчеркивается, что все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.Это третий испытательный старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Предыдущий прошел успешно 14 декабря 2020 года."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20211009/angara-1753829079.html
https://ria.ru/20211224/angara-a5-1765405621.html
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космос - риа наука, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, россия
22:15 27.12.2021 (обновлено: 23:11 27.12.2021)
 
С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"

Минобороны провело третий испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Космические войска ВКС запустили с космодрома Плесецк ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и макетом полезной нагрузки, наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова взяли ее на сопровождение, сообщили в Минобороны.
Пуск прошел штатно в 22:00 мск.
"Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5", — добавили в ведомстве.
В расчетное время отделились I, II и III ступени, произошел сброс головного обтекателя.
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 19:19
Минобороны планирует провести 17 пусков "Ангары-А5" с Плесецка
Орбитальный блок на геостационарную орбиту выведет "Персей" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.
Подчеркивается, что все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.
Это третий испытательный старт ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Предыдущий прошел успешно 14 декабря 2020 года.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 19:07Наука
Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"
 
Новое оружие РоссииКосмос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Воздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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