https://ria.ru/20211227/putin-1765735097.html

Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом

Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом - РИА Новости, 27.12.2021

Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля - Пьер де Голль – назвал Владимира Путина большим президентом своей страны. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T21:47

2021-12-27T21:47

2021-12-27T21:47

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франция

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россия

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля - Пьер де Голль – назвал Владимира Путина большим президентом своей страны.Посол РФ во Франции Алексей Мешков в понедельник передал поздравление от российского президента Владимира Путина сыну Шарля де Голля Филиппу, который 28 декабря отметит 100-летний юбилей. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который прибыл в резиденцию российского посла с женой."Я очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла. Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками. Это дружба существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени", - сказал внук генерала Шарля де Голля журналистам.Он высказал приверженность идеи Европы от Атлантики до Урала, о которой говорил первый президент Пятой Французской республики."Я хотел бы, чтобы мы вернулись к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, мы потеряли в Европе и также во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства", - отметил он."Я также думаю, что президент Путин - большой лидер, большой президент для своей страны", - отметил Пьер де Голль.Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка.

https://ria.ru/20211006/france-1753239226.html

https://ria.ru/20210622/putin-1738037214.html

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в мире, европа, франция, владимир путин, россия