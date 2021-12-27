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Путин примет участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Путин примет участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 27.12.2021
Путин примет участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Президент России Владимир Путин в понедельник посвятит время всероссийской акции "Елка желаний", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:45
2021-12-27T12:45
2021-12-27T12:45
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общество
владимир путин
дмитрий песков
елка желаний
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник посвятит время всероссийской акции "Елка желаний", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, елка желаний, россия
Путин примет участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Президент Путин в понедельник примет участие в благотворительной акции "Елка желаний"