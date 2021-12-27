https://ria.ru/20211227/putin-1765640144.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса - РИА Новости, 27.12.2021

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису в связи со смертью... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:42

2021-12-27T12:42

2021-12-27T12:42

в мире

греция

владимир путин

каролос папульяс

кириакос мицотакис

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису в связи со смертью бывшего президента страны Каролоса Папульяса, подчеркнув, что того будут помнить как мужественного человека и настоящего друга России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Папульяс скончался 26 декабря в возрасте 92 лет. Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005 – 2015 годах. Он известный политик, видный деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления. В годы военной хунты 1967-1974 годов участвовал в борьбе против диктатуры. С 1974 года был в политике, возглавлял министерство иностранных дел."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Каролоса Папульяса, выдающегося политического деятеля Греции. Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Папульяса, а также всему греческому народу.

https://ria.ru/20211226/gretsiya-1765537877.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, владимир путин, каролос папульяс, кириакос мицотакис, россия