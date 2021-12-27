https://ria.ru/20211227/putin-1765640144.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса - РИА Новости, 27.12.2021
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису в связи со смертью... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:42
2021-12-27T12:42
2021-12-27T12:42
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россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису в связи со смертью бывшего президента страны Каролоса Папульяса, подчеркнув, что того будут помнить как мужественного человека и настоящего друга России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Папульяс скончался 26 декабря в возрасте 92 лет. Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005 – 2015 годах. Он известный политик, видный деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления. В годы военной хунты 1967-1974 годов участвовал в борьбе против диктатуры. С 1974 года был в политике, возглавлял министерство иностранных дел."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Каролоса Папульяса, выдающегося политического деятеля Греции. Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Папульяса, а также всему греческому народу.
https://ria.ru/20211226/gretsiya-1765537877.html
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в мире, греция, владимир путин, каролос папульяс, кириакос мицотакис, россия
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Греции Папульяса
Президент Путин назвал умершего экс-президента Греции Папульяса настоящим другом России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования президенту Греции
Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису
в связи со смертью бывшего президента страны Каролоса Папульяса
, подчеркнув, что того будут помнить как мужественного человека и настоящего друга России
, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
Папульяс скончался 26 декабря в возрасте 92 лет. Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005 – 2015 годах. Он известный политик, видный деятель партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). В годы Второй мировой войны подростком участвовал в движении Сопротивления. В годы военной хунты 1967-1974 годов участвовал в борьбе против диктатуры. С 1974 года был в политике, возглавлял министерство иностранных дел.
"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Каролоса Папульяса, выдающегося политического деятеля Греции. Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Путин также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Папульяса, а также всему греческому народу.