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В КЧР начали проверку после обнаружения тела младенца на улице
В КЧР начали проверку после обнаружения тела младенца на улице - РИА Новости, 27.12.2021
В КЧР начали проверку после обнаружения тела младенца на улице
Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела младенца на одной из улиц Карачаевска, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:57
2021-12-27T19:57
2021-12-27T19:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 27 дек - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела младенца на одной из улиц Карачаевска, сообщает следственное управление СК по региону."В понедельник на одной из улиц города Карачаевска было обнаружено тело новорожденного. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователем и криминалистом СУ СК России по КЧР выполняется осмотр места обнаружения тела, опрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые судебные экспертизы."Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, причастного к совершению данного преступления. Исследуется медицинская документация рожениц из перинатальных центров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211224/telo-1765398003.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), россия
В КЧР начали проверку после обнаружения тела младенца на улице
СК в КЧР начал проверку после обнаружения тела младенца на улице