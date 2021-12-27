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СК начал проверку после ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии
СК начал проверку после ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии - РИА Новости, 28.12.2021
СК начал проверку после ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии
Пилот вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T16:52
2021-12-27T16:52
2021-12-28T00:25
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
чайковский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пилот вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее МЧС России подтвердило факт жесткой посадки в Удмуртии вертолета, на борту которого находились два человека.По предварительной информации СК, днем 27 декабря Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Чайковский. Вертолет в полдень вылетел с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. На борту находились два человека."Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Следователи... выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211227/mi-2-1765674951.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
чайковский
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), чайковский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
16:52 27.12.2021 (обновлено: 00:25 28.12.2021)
СК начал проверку после ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии
Следователи начали проверку после ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии