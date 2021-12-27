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Умер Егор Просвирнин

Умер Егор Просвирнин - РИА Новости, 27.12.2021

Умер Егор Просвирнин

Российский националист Егор Просвирнин скончался в центре Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Матвей Цзен. Ему было 35 лет. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:07

2021-12-27T18:07

2021-12-27T20:26

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский националист Егор Просвирнин скончался в центре Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Матвей Цзен. Ему было 35 лет."Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию", — сказал он.Ранее источник РИА Новости рассказал, что на Тверском бульваре нашли тело мужчины. По предварительной информации, он покончил с собой. Позже собеседник в правоохранительных органах уточнил агентству, что им оказался Просвирнин."По имеющийся информации, погибший Просвирнин Егор Александрович, родившийся 3 апреля 1986 года", — добавил он.Еще один источник указал, что мужчина был под действием наркотиков.Другие подробности пока неизвестны. Неясно также, оставил ли он предсмертную записку. Проводится проверка. Просвирнин был основателем сайта "Спутник и погром", заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм.Осенью 2015 года в квартире Просвирнина прошел обыск по делу об экстремизме, возбужденному после одной из публикаций. Тогда он заявлял, что следствие не нашло у него дома ни запрещенной литературы, ни символики. Основатель "Спутника и погрома" пояснял, что статья, вызвавшая претензии, рассказывала о целях русского национализма. Защита говорила, что Просвирнин проходил по уголовному делу свидетелем.

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