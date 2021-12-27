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В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды
В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды - РИА Новости, 27.12.2021
В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды
Пять жителей Тулы предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:20
2021-12-27T16:20
происшествия
тульская область
тула
жилье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Пять жителей Тулы предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области."По версии следствия, в 2017-2019 годах на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, под видом кредитных потребительских кооперативов "Достояние народа" и "ГлавСберСтрой", осуществлявших свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, действовало преступное сообщество, состоящее из девяти руководителей и участников, проживающих в Туле", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые привлекали вкладчиков, "используя агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооперативов".Уголовное дело в отношении пяти человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве, направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Сообщается, что ранее в этот же суд направлены уголовные дела в отношении двух участников указанного преступного сообщества, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью признали вину. Еще один основатель финансовой пирамиды находится в розыске, четвертый - скончался.
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происшествия, тульская область, тула, жилье
16:20 27.12.2021
 
В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды

Организаторы финансовой пирамиды на 467 миллионов рублей пойдут под суд в Туле

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Пять жителей Тулы предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области.
"По версии следствия, в 2017-2019 годах на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, под видом кредитных потребительских кооперативов "Достояние народа" и "ГлавСберСтрой", осуществлявших свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, действовало преступное сообщество, состоящее из девяти руководителей и участников, проживающих в Туле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые привлекали вкладчиков, "используя агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооперативов".
"Жертвами мошенников стали свыше одной тысячи граждан, им не выплачены обещанные проценты и не возвращены вклады на общую сумму свыше 467 миллионов рублей. На имущество обвиняемых, стоимостью 126 миллионов рублей, наложен арест", - информирует прокуратура.
Уголовное дело в отношении пяти человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве, направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Сообщается, что ранее в этот же суд направлены уголовные дела в отношении двух участников указанного преступного сообщества, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью признали вину. Еще один основатель финансовой пирамиды находится в розыске, четвертый - скончался.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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