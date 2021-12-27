https://ria.ru/20211227/prokuratura-1765684125.html

В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды

В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды - РИА Новости, 27.12.2021

В Туле будут судить организаторов финансовой пирамиды

Пять жителей Тулы предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:20

2021-12-27T16:20

2021-12-27T16:20

происшествия

тульская область

тула

жилье

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Пять жителей Тулы предстанут перед судом за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области."По версии следствия, в 2017-2019 годах на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, под видом кредитных потребительских кооперативов "Достояние народа" и "ГлавСберСтрой", осуществлявших свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, действовало преступное сообщество, состоящее из девяти руководителей и участников, проживающих в Туле", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемые привлекали вкладчиков, "используя агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооперативов".Уголовное дело в отношении пяти человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве, направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Сообщается, что ранее в этот же суд направлены уголовные дела в отношении двух участников указанного преступного сообщества, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью признали вину. Еще один основатель финансовой пирамиды находится в розыске, четвертый - скончался.

https://ria.ru/20211210/yakutiya-1763069591.html

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происшествия, тульская область, тула, жилье