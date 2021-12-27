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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/prokat-1765640303.html
"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 27.12.2021
"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" вновь стал лидером в прокате в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:53
2021-12-27T12:53
культура
бенедикт камбербэтч
новости культуры
кино и сериалы
том холланд
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" вновь стал лидером в прокате в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.По итогам уикенда "Человек-Паук: Нет пути домой" заработал более 450 миллионов, всего к концу второй недели проката он собрал два миллиарда 92,7 миллиона рублей. В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа, что только усугубило ситуацию. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.Российская комедия "Последний богатырь: Посланник тьмы" стала второй в рейтинге, собрав за выходные 321 миллион рублей. В предыдущей части после победы над злодеем Роголебом Иван делает предложение Василисе, поэтому в новом фильме жених и невеста столкнутся с предсвадебной суетой. Но в самый разгар праздничных сборов Василису похищают. Пытаясь отыскать любимую, Иван и его друзья оказываются в современной Москве.На третьем месте мультфильм "Зверопой 2", собравший за выходные 134,3 миллиона рублей. В новой главе анимационной франшизы "Зверопой" шоумен и заводила Бастер Мун собирается представить свое новое шоу в мировой столице развлечений Редшор-сити. Собрав свою звездную труппу, он готовится к запуску ослепительной сценической феерии.Фильм "Матрица: Воскрешение" стал четвертым в рейтинге, собрав 96,4 миллиона рублей. Пятую позицию в рейтинге со сборами 19,4 миллиона рублей занял "Дом Gucci". По сюжету фильма, фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
https://ria.ru/20211227/prokat-1765606416.html
https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html
https://ria.ru/20211216/matritsa-1764001133.html
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бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы, том холланд
12:53 27.12.2021
 
"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" вновь стал лидером в прокате в России и СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
По итогам уикенда "Человек-Паук: Нет пути домой" заработал более 450 миллионов, всего к концу второй недели проката он собрал два миллиарда 92,7 миллиона рублей.
В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа, что только усугубило ситуацию. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.
Официальный постер фильма Человек-паук: Нет пути домой
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Российская комедия "Последний богатырь: Посланник тьмы" стала второй в рейтинге, собрав за выходные 321 миллион рублей. В предыдущей части после победы над злодеем Роголебом Иван делает предложение Василисе, поэтому в новом фильме жених и невеста столкнутся с предсвадебной суетой. Но в самый разгар праздничных сборов Василису похищают. Пытаясь отыскать любимую, Иван и его друзья оказываются в современной Москве.
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
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На третьем месте мультфильм "Зверопой 2", собравший за выходные 134,3 миллиона рублей. В новой главе анимационной франшизы "Зверопой" шоумен и заводила Бастер Мун собирается представить свое новое шоу в мировой столице развлечений Редшор-сити. Собрав свою звездную труппу, он готовится к запуску ослепительной сценической феерии.
Фильм "Матрица: Воскрешение" стал четвертым в рейтинге, собрав 96,4 миллиона рублей.
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
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Пятую позицию в рейтинге со сборами 19,4 миллиона рублей занял "Дом Gucci". По сюжету фильма, фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
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КультураБенедикт КамбербэтчНовости культурыКино и сериалыТом Холланд
 
 
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