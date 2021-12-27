https://ria.ru/20211227/prokat-1765606416.html

"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате

"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате - РИА Новости, 27.12.2021

"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате

Супергеройский блокбастер "Человек-Паук: Нет пути домой" в воскресенье стал первой кинокартиной, собравшей миллиард долларов в мировом прокате с начала... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:21

2021-12-27T10:21

2021-12-27T10:21

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Супергеройский блокбастер "Человек-Паук: Нет пути домой" в воскресенье стал первой кинокартиной, собравшей миллиард долларов в мировом прокате с начала коронавирусной пандемии, сообщило отраслевое издание Hollywood Reporter.Фильм собрал миллиардную кассу на 12-й день после релиза, повторив результат "Звездных войн: пробуждение силы". Быстрее это удалось только двум последним эпизодам саги "Мстители" - "Финал" и "Война бесконечности".Для студии Sony новая история о Человеке-Пауке стала самым прибыльным фильмом на американском рынке, который по состоянию на пятницу принес ей 405,5 миллионов долларов."Человек-Паук: Нет пути домой" стал 49-м фильмом в истории, который собрал миллиард долларов в прокате, и вторым в истории франшизы - после предшественника "Человек-Паук: Вдали от дома".

https://ria.ru/20211220/marvel-1764559978.html

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