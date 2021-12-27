https://ria.ru/20211227/prokat-1765606416.html
"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате
"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате - РИА Новости, 27.12.2021
"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате
Супергеройский блокбастер "Человек-Паук: Нет пути домой" в воскресенье стал первой кинокартиной, собравшей миллиард долларов в мировом прокате с начала... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:21
2021-12-27T10:21
2021-12-27T10:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758106188_0:360:1080:968_1920x0_80_0_0_9ac6c885716d1965437e81bc167f7dd9.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Супергеройский блокбастер "Человек-Паук: Нет пути домой" в воскресенье стал первой кинокартиной, собравшей миллиард долларов в мировом прокате с начала коронавирусной пандемии, сообщило отраслевое издание Hollywood Reporter.Фильм собрал миллиардную кассу на 12-й день после релиза, повторив результат "Звездных войн: пробуждение силы". Быстрее это удалось только двум последним эпизодам саги "Мстители" - "Финал" и "Война бесконечности".Для студии Sony новая история о Человеке-Пауке стала самым прибыльным фильмом на американском рынке, который по состоянию на пятницу принес ей 405,5 миллионов долларов."Человек-Паук: Нет пути домой" стал 49-м фильмом в истории, который собрал миллиард долларов в прокате, и вторым в истории франшизы - после предшественника "Человек-Паук: Вдали от дома".
https://ria.ru/20211220/marvel-1764559978.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758106188_0:240:1080:1050_1920x0_80_0_0_be4e1a9a9fd4ba4d5ebb6676f7471f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
"Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом прокате
Новый "Человек-Паук" первым в пандемию собрал миллиард долларов в мировом кинопрокате