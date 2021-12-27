Автомобилистов теперь штрафуют за стояние в пробке

09:05 27.12.2021 (обновлено: 17:33 27.12.2021)
Автомобилистов начали штрафовать за стояние в пробке
Autonews: водители получают штрафы с камер за остановку в пробке
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews.
Так, один из собеседников издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе.
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В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.
"Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны", — пояснили в ведомстве, заявив о принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов.
Издание отмечает, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.
Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, чтобы сократить количество ДТП.