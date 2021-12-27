Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/probka-1765595714.html
Автомобилистов теперь штрафуют за стояние в пробке
Автомобилистов начали штрафовать за стояние в пробке - РИА Новости, 27.12.2021
Автомобилистов теперь штрафуют за стояние в пробке
В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:05
2021-12-27T17:33
общество
москва
мади
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765632190_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_051a1ec128abc7f339e41bce31382e84.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews.Так, один из собеседников издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе.В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.Издание отмечает, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, чтобы сократить количество ДТП.
https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html
https://ria.ru/20211111/dogovor-1758583071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765632190_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_83fae59b313cc8b7b4de1cb46e41e869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мади
09:05 27.12.2021 (обновлено: 17:33 27.12.2021)
 
Автомобилистов начали штрафовать за стояние в пробке

Autonews: водители получают штрафы с камер за остановку в пробке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews.
Так, один из собеседников издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе.
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 21:11
ГИБДД опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами
В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.

"Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны", — пояснили в ведомстве, заявив о принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов.

Издание отмечает, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.
Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, чтобы сократить количество ДТП.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:09
Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто
 
ОбществоМоскваМАДИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"