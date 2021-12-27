https://ria.ru/20211227/probka-1765595714.html

Автомобилистов теперь штрафуют за стояние в пробке

Автомобилистов начали штрафовать за стояние в пробке - РИА Новости, 27.12.2021

Автомобилистов теперь штрафуют за стояние в пробке

В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:05

2021-12-27T09:05

2021-12-27T17:33

общество

москва

мади

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Об этом пишет портал Autonews.Так, один из собеседников издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе.В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.Издание отмечает, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, чтобы сократить количество ДТП.

https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html

https://ria.ru/20211111/dogovor-1758583071.html

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общество, москва, мади