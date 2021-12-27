https://ria.ru/20211227/prigovor-1765699804.html

Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы

Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы - РИА Новости, 27.12.2021

Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы

Пензенский областной суд в понедельник приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году и уже отбывающего РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:39

2021-12-27T17:39

2021-12-27T17:39

происшествия

убийство

ограбление

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд в понедельник приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году и уже отбывающего срок за убийства и аферы, по совокупности преступлений срок наказания составит 24,5 года в колонии строгого режима, сообщила прокуратура области.Следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года пьяный молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем.По информации прокуратуры, после убийства девочки мужчина уехал из региона, а в 2009 году был приговорен Пензенским областным судом к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух студенток и мошенничество.Фигурант вину в убийстве девочки отрицает. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление", а по статье "Грабеж" преследование прекращено в связи с истечением срока давности.Как поясняет региональное управление СК РФ, установить и задержать убийцу девочки сразу не удалось, однако раскрыть преступление удалось благодаря результатам судебно-генетической экспертизы, которой установлено, что на кофте потерпевшей имеются следы крови подсудимого, а на банке из-под алкоголя на месте обнаружен отпечаток его пальца.Пресс-служба областного суда сообщила, что девочка ходила в магазин за наклейками для пасхальных яиц, а на обратном пути ее встретил убийца. Тело ребенка обнаружили родственники, отправившиеся на ее поиски.Уточняется, что дело рассматривала коллегия из трех судей. При назначении наказания суд учел, что на момент убийства девочки подсудимый не был судим, а к смягчающим обстоятельствам отнесена явка с повинной.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html

https://ria.ru/20211227/prestuplenie-1765690384.html

https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html

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происшествия, убийство, ограбление, пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия