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Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы
Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы - РИА Новости, 27.12.2021
Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы
Пензенский областной суд в понедельник приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году и уже отбывающего РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:39
2021-12-27T17:39
происшествия
убийство
ограбление
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд в понедельник приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году и уже отбывающего срок за убийства и аферы, по совокупности преступлений срок наказания составит 24,5 года в колонии строгого режима, сообщила прокуратура области.Следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года пьяный молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем.По информации прокуратуры, после убийства девочки мужчина уехал из региона, а в 2009 году был приговорен Пензенским областным судом к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух студенток и мошенничество.Фигурант вину в убийстве девочки отрицает. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление", а по статье "Грабеж" преследование прекращено в связи с истечением срока давности.Как поясняет региональное управление СК РФ, установить и задержать убийцу девочки сразу не удалось, однако раскрыть преступление удалось благодаря результатам судебно-генетической экспертизы, которой установлено, что на кофте потерпевшей имеются следы крови подсудимого, а на банке из-под алкоголя на месте обнаружен отпечаток его пальца.Пресс-служба областного суда сообщила, что девочка ходила в магазин за наклейками для пасхальных яиц, а на обратном пути ее встретил убийца. Тело ребенка обнаружили родственники, отправившиеся на ее поиски.Уточняется, что дело рассматривала коллегия из трех судей. При назначении наказания суд учел, что на момент убийства девочки подсудимый не был судим, а к смягчающим обстоятельствам отнесена явка с повинной.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html
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происшествия, убийство, ограбление, пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:39 27.12.2021
 
Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы

Жителя Пензы приговорили к 17 годам заключения за убийство школьницы в 2008 году

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд в понедельник приговорил к 17 годам лишения свободы обвиняемого в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году и уже отбывающего срок за убийства и аферы, по совокупности преступлений срок наказания составит 24,5 года в колонии строгого режима, сообщила прокуратура области.
Следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года пьяный молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем.
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По информации прокуратуры, после убийства девочки мужчина уехал из региона, а в 2009 году был приговорен Пензенским областным судом к 19 годам колонии строгого режима за убийство двух студенток и мошенничество.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил злоумышленнику за совершение убийства ребенка наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Фигурант вину в убийстве девочки отрицает. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление", а по статье "Грабеж" преследование прекращено в связи с истечением срока давности.
Как поясняет региональное управление СК РФ, установить и задержать убийцу девочки сразу не удалось, однако раскрыть преступление удалось благодаря результатам судебно-генетической экспертизы, которой установлено, что на кофте потерпевшей имеются следы крови подсудимого, а на банке из-под алкоголя на месте обнаружен отпечаток его пальца.
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Пресс-служба областного суда сообщила, что девочка ходила в магазин за наклейками для пасхальных яиц, а на обратном пути ее встретил убийца. Тело ребенка обнаружили родственники, отправившиеся на ее поиски.
Уточняется, что дело рассматривала коллегия из трех судей. При назначении наказания суд учел, что на момент убийства девочки подсудимый не был судим, а к смягчающим обстоятельствам отнесена явка с повинной.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ПроисшествияУбийствоограблениеПензаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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