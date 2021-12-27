https://ria.ru/20211227/prigovor-1765670003.html
Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу - РИА Новости, 27.12.2021
Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:58
2021-12-27T14:58
2021-12-27T15:11
в мире
берлин (город)
зелимхан хангошвили
германия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763893899_0:172:3078:1903_1920x0_80_0_0_afc85e77916a2158d959695019c81db4.jpg
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба судебной инстанции в понедельник."Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступил в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор", - говорится в заявлении суда.Высший суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html
берлин (город)
германия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763893899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a81e18a321f4f56170dfb878aeca1540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), зелимхан хангошвили, германия, москва, россия
14:58 27.12.2021 (обновлено: 15:11 27.12.2021)
Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу, никто не пытался его обжаловать