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Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу

Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу - РИА Новости, 27.12.2021

Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу

Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:58

2021-12-27T14:58

2021-12-27T15:11

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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба судебной инстанции в понедельник."Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступил в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор", - говорится в заявлении суда.Высший суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.

https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html

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в мире, берлин (город), зелимхан хангошвили, германия, москва, россия