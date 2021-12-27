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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211227/pribyl-1765615581.html
Прибыль ведущих промпредприятий Китая за 11 месяцев выросла на 38%
Прибыль ведущих промпредприятий Китая за 11 месяцев выросла на 38% - РИА Новости, 27.12.2021
Прибыль ведущих промпредприятий Китая за 11 месяцев выросла на 38%
Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая, годовой доход каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (3,14 миллиона долларов), с января по РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:15
2021-12-27T11:15
россия-китай: главное
китай
прибыль
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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая, годовой доход каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (3,14 миллиона долларов), с января по ноябрь 2021 года выросла на 38% в годовом исчислении и составила 7,98 триллиона юаней.По данным Государственного статистического управления КНР, за первые 11 месяцев текущего года операционные доходы ведущих промышленных предприятий составили 114,31 триллиона юаней, увеличившись на 20,3%. В 33 из 41 промышленного сектора наблюдалось увеличение прибыли в годовом выражении.В частности, в ноябре этого года прибыль вышеуказанных предприятий достигла 805,96 миллиарда юаней, что на 9% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
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китай, прибыль
11:15 27.12.2021
 

Прибыль ведущих промпредприятий Китая за 11 месяцев выросла на 38%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая, годовой доход каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (3,14 миллиона долларов), с января по ноябрь 2021 года выросла на 38% в годовом исчислении и составила 7,98 триллиона юаней.
По данным Государственного статистического управления КНР, за первые 11 месяцев текущего года операционные доходы ведущих промышленных предприятий составили 114,31 триллиона юаней, увеличившись на 20,3%. В 33 из 41 промышленного сектора наблюдалось увеличение прибыли в годовом выражении.
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В частности, в ноябре этого года прибыль вышеуказанных предприятий достигла 805,96 миллиарда юаней, что на 9% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПрибыль
 
 
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