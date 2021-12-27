https://ria.ru/20211227/preparat-1765589475.html

В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител

В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител

Препарат на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, включая детей, он показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T06:19

2021-12-27T06:19

2021-12-27T12:09

общество

москва

здоровье

анастасия ракова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Препарат на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, включая детей, он показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, все, кто получал эту терапию, удачно родили здоровых детей, и никто не попал в больницу, несмотря на то, что риски у них были очень высокие в связи с сопутствующей патологией."В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211227/nagruzki-1765579129.html

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общество, москва, здоровье, анастасия ракова