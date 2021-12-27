06:19 27.12.2021 (обновлено: 12:09 27.12.2021)
В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител
Заммэра Москвы Ракова: препарат на основе антител получили более тысячи пациентов с COVID
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Препарат на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, включая детей, он показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска", - сказала Ракова.
По ее словам, все, кто получал эту терапию, удачно родили здоровых детей, и никто не попал в больницу, несмотря на то, что риски у них были очень высокие в связи с сопутствующей патологией.
"В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", - добавила заммэра.