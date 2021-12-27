Названы победители международной премии RT для военкоров
Журналисты из России, США и Йемена стали лауреатами международной премии RT для военкоров
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Журналисты из РФ, США и Йемена стали лауреатами Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, вручаемой за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте RT.
"Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей. Ими стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была впервые представлена в 2021 году.
Победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: видео" стал Александр Лукьянов (Россия, "Звенящая тишина", телеканал "Россия 24"), а именно его специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские силовики всё чаще нарушают режим прекращения огня.
Лауреатом в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: текст" стал Ануж Чопра (США, "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)", агентство AFP). Его репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооружённые силы страны.
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Победителем в категории "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" стала Рания Абдулла (Йемен, №Прерванная жизнь", телеканал YEMEN-TV). Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Также лауреатом в этой категории стала Неха Вадекар (США, "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика", газета The Telegraph). Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодёжи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика.
Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021 получит денежный приз в размере около 200 тысяч рублей.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
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