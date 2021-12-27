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Названы победители международной премии RT для военкоров
Названы победители международной премии RT для военкоров - РИА Новости, 27.12.2021
Названы победители международной премии RT для военкоров
Журналисты из РФ, США и Йемена стали лауреатами Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, вручаемой за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:28
2021-12-27T11:28
в мире
италия
ирландия
владимир путин
телеканал rt
халед аль-хатыб
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Журналисты из РФ, США и Йемена стали лауреатами Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, вручаемой за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте RT."Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей. Ими стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic", - говорится в сообщении.Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была впервые представлена в 2021 году.Победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: видео" стал Александр Лукьянов (Россия, "Звенящая тишина", телеканал "Россия 24"), а именно его специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские силовики всё чаще нарушают режим прекращения огня.Лауреатом в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: текст" стал Ануж Чопра (США, "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)", агентство AFP). Его репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооружённые силы страны.Победителем в категории "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" стала Рания Абдулла (Йемен, №Прерванная жизнь", телеканал YEMEN-TV). Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Также лауреатом в этой категории стала Неха Вадекар (США, "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика", газета The Telegraph). Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодёжи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика.Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021 получит денежный приз в размере около 200 тысяч рублей.В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
https://ria.ru/20211214/premiya-1763686504.html
https://ria.ru/20211213/premiya-1763477298.html
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353
60
в мире, италия, ирландия, владимир путин, телеканал rt, халед аль-хатыб, россия
11:28 27.12.2021
 
Названы победители международной премии RT для военкоров

Журналисты из России, США и Йемена стали лауреатами международной премии RT для военкоров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Журналисты из РФ, США и Йемена стали лауреатами Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, вручаемой за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте RT.
"Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей. Ими стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была впервые представлена в 2021 году.
Победителем в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: видео" стал Александр Лукьянов (Россия, "Звенящая тишина", телеканал "Россия 24"), а именно его специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские силовики всё чаще нарушают режим прекращения огня.
Лауреатом в категории "Лучшая работа из зоны конфликта: текст" стал Ануж Чопра (США, "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)", агентство AFP). Его репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооружённые силы страны.
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Победителем в категории "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" стала Рания Абдулла (Йемен, №Прерванная жизнь", телеканал YEMEN-TV). Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Также лауреатом в этой категории стала Неха Вадекар (США, "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика", газета The Telegraph). Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодёжи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика.
Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021 получит денежный приз в размере около 200 тысяч рублей.
В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб при ракетном обстреле боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
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