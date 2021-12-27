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Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года
Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года - РИА Новости, 27.12.2021
Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года
Россияне готовы потратить на празднование Нового года до десяти процентов своего ежемесячного бюджета, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T06:24
2021-12-27T12:17
новый год — 2022
общество
москва
новый год
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне готовы потратить на празднование Нового года до десяти процентов своего ежемесячного бюджета, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24" и онлайн-платформе Webbankir.В то же время, согласно исследованию Webbankir, на празднование и подарки к Новому году 42,7% планируют потратить до десяти процентов от своего месячного бюджета. Еще 31,4% респондентов готовы на большие расходы — до 25% от своего ежемесячного бюджета, 12,4% опрошенных допускают траты до 35%. Каждый девятый россиянин (11%) настолько любит праздники, что готов к расходам на них до 50%. Еще больше намерены потратить 2,5% опрошенных.Около 70% участников исследования "Юником24" признались, что им не хватает необходимой суммы для покрытия всех запланированных расходов: 45% сказали, что им недостает порядка пяти тысяч рублей, 15% — до десяти тысяч рублей, десять процентов — более десяти тысяч рублей.Однако оформлять займы или кредиты именно на покрытие нужд к Новому году собирается лишь каждый десятый. Подавляющее большинство — более 70% — высказало намерение урезать траты, а еще 15% респондентов надеются на выплату премии по итогам года. Около пяти процентов граждан возьмут в долг деньги у друзей и родственников.В то же время, по данным Webbankir, брать кредиты и займы на празднование Нового года и новогодние подарки намерены 19,7% респондентов. Остальные воздержатся от такого шага.Webbankir проводил исследование в первой половине декабря 2021 года по репрезентативной выборке среди полутора тысяч россиян по всей стране. "Юником24" — также в декабре среди тысячи граждан.
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общество, москва, новый год, россия
06:24 27.12.2021 (обновлено: 12:17 27.12.2021)
 
Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Исследование Webbankir: россияне потратят на празднование Нового года до 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители в ТЦ "Щелковский" в Москве
Посетители в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне готовы потратить на празднование Нового года до десяти процентов своего ежемесячного бюджета, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24" и онлайн-платформе Webbankir.

"Большинство россиян собираются потратить <…> порядка 20 тысяч рублей: 20% — до 20 тысяч рублей, 50% — 20-25 тысяч рублей", — выяснили в "Юником24". Еще по 15% россиян готовятся потратить на праздники 25-30 тысяч рублей и более 30 тысяч.

В то же время, согласно исследованию Webbankir, на празднование и подарки к Новому году 42,7% планируют потратить до десяти процентов от своего месячного бюджета. Еще 31,4% респондентов готовы на большие расходы — до 25% от своего ежемесячного бюджета, 12,4% опрошенных допускают траты до 35%. Каждый девятый россиянин (11%) настолько любит праздники, что готов к расходам на них до 50%. Еще больше намерены потратить 2,5% опрошенных.
Около 70% участников исследования "Юником24" признались, что им не хватает необходимой суммы для покрытия всех запланированных расходов: 45% сказали, что им недостает порядка пяти тысяч рублей, 15% — до десяти тысяч рублей, десять процентов — более десяти тысяч рублей.
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Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год
Однако оформлять займы или кредиты именно на покрытие нужд к Новому году собирается лишь каждый десятый. Подавляющее большинство — более 70% — высказало намерение урезать траты, а еще 15% респондентов надеются на выплату премии по итогам года. Около пяти процентов граждан возьмут в долг деньги у друзей и родственников.
В то же время, по данным Webbankir, брать кредиты и займы на празднование Нового года и новогодние подарки намерены 19,7% респондентов. Остальные воздержатся от такого шага.
Webbankir проводил исследование в первой половине декабря 2021 года по репрезентативной выборке среди полутора тысяч россиян по всей стране. "Юником24" — также в декабре среди тысячи граждан.
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