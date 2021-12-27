https://ria.ru/20211227/prazdnovanie-1765589596.html

Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года - РИА Новости, 27.12.2021

Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Россияне готовы потратить на празднование Нового года до десяти процентов своего ежемесячного бюджета, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T06:24

2021-12-27T06:24

2021-12-27T12:17

новый год — 2022

общество

москва

новый год

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765559650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_543a93e95d137ff20dc42e3dbf9169b8.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне готовы потратить на празднование Нового года до десяти процентов своего ежемесячного бюджета, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24" и онлайн-платформе Webbankir.В то же время, согласно исследованию Webbankir, на празднование и подарки к Новому году 42,7% планируют потратить до десяти процентов от своего месячного бюджета. Еще 31,4% респондентов готовы на большие расходы — до 25% от своего ежемесячного бюджета, 12,4% опрошенных допускают траты до 35%. Каждый девятый россиянин (11%) настолько любит праздники, что готов к расходам на них до 50%. Еще больше намерены потратить 2,5% опрошенных.Около 70% участников исследования "Юником24" признались, что им не хватает необходимой суммы для покрытия всех запланированных расходов: 45% сказали, что им недостает порядка пяти тысяч рублей, 15% — до десяти тысяч рублей, десять процентов — более десяти тысяч рублей.Однако оформлять займы или кредиты именно на покрытие нужд к Новому году собирается лишь каждый десятый. Подавляющее большинство — более 70% — высказало намерение урезать траты, а еще 15% респондентов надеются на выплату премии по итогам года. Около пяти процентов граждан возьмут в долг деньги у друзей и родственников.В то же время, по данным Webbankir, брать кредиты и займы на празднование Нового года и новогодние подарки намерены 19,7% респондентов. Остальные воздержатся от такого шага.Webbankir проводил исследование в первой половине декабря 2021 года по репрезентативной выборке среди полутора тысяч россиян по всей стране. "Юником24" — также в декабре среди тысячи граждан.

https://ria.ru/20211224/televizor-1765262534.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый год, россия