10:14 27.12.2021 (обновлено: 12:28 27.12.2021)
В России предложили скорректировать правила дорожного движения
"Ъ": в России предложили разрешить поворот направо одновременно с движением пешеходов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСветофор в Москве с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ".
"Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора", — приводит издание мнение столичного ЦОДД.
Поправки собираются внести в ГОСТ 52289, сделав пункт о запрете поворота направо одновременно с переходящим дорогу полностью рекомендательным. Как сообщает "Ъ", с такой инициативой выступила Ассоциация транспортных инженеров. Начинание поддержали дорожные ведомства столицы, Екатеринбурга и Петербурга.
По мнению специалистов, это нововведение поможет в борьбе с пробками. Также они ссылаются на успешный опыт зарубежных стран.
В МВД выступили против подобной идеи, указывает издание.
"Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы. Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах", — объяснил начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов в беседе с газетой.
Ранее портал Autonews сообщил, что водители начали жаловаться на штрафы за стояние в пробке. В Московской административной дорожной инспекции связали это с ошибками инспекторов, недостаточно внимательно обрабатывающих данные дорожных камер.
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