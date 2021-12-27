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В России предложили скорректировать правила дорожного движения
В России предложили скорректировать правила дорожного движения - РИА Новости, 27.12.2021
В России предложили скорректировать правила дорожного движения
В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:14
2021-12-27T12:28
общество
санкт-петербург
екатеринбург
москва
авто
угибдд
центр организации дорожного движения (цодд)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ"."Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора", — приводит издание мнение столичного ЦОДД.Поправки собираются внести в ГОСТ 52289, сделав пункт о запрете поворота направо одновременно с переходящим дорогу полностью рекомендательным. Как сообщает "Ъ", с такой инициативой выступила Ассоциация транспортных инженеров. Начинание поддержали дорожные ведомства столицы, Екатеринбурга и Петербурга.По мнению специалистов, это нововведение поможет в борьбе с пробками. Также они ссылаются на успешный опыт зарубежных стран.В МВД выступили против подобной идеи, указывает издание. "Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы. Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах", — объяснил начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов в беседе с газетой.Ранее портал Autonews сообщил, что водители начали жаловаться на штрафы за стояние в пробке. В Московской административной дорожной инспекции связали это с ошибками инспекторов, недостаточно внимательно обрабатывающих данные дорожных камер.
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общество, санкт-петербург, екатеринбург, москва, авто, угибдд, центр организации дорожного движения (цодд), россия
10:14 27.12.2021 (обновлено: 12:28 27.12.2021)
 
В России предложили скорректировать правила дорожного движения

"Ъ": в России предложили разрешить поворот направо одновременно с движением пешеходов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСветофор в Москве с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот
Светофор в Москве с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ".
"Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора", — приводит издание мнение столичного ЦОДД.
Поправки собираются внести в ГОСТ 52289, сделав пункт о запрете поворота направо одновременно с переходящим дорогу полностью рекомендательным. Как сообщает "Ъ", с такой инициативой выступила Ассоциация транспортных инженеров. Начинание поддержали дорожные ведомства столицы, Екатеринбурга и Петербурга.
По мнению специалистов, это нововведение поможет в борьбе с пробками. Также они ссылаются на успешный опыт зарубежных стран.
Транспорт - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
В МВД выступили против подобной идеи, указывает издание.
"Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы. Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах", — объяснил начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов в беседе с газетой.
Ранее портал Autonews сообщил, что водители начали жаловаться на штрафы за стояние в пробке. В Московской административной дорожной инспекции связали это с ошибками инспекторов, недостаточно внимательно обрабатывающих данные дорожных камер.
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В России хотят ввести новые штрафы для водителей
 
ОбществоСанкт-ПетербургЕкатеринбургМоскваАвтоУГИБДДЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Россия
 
 
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