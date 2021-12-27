https://ria.ru/20211227/povorot-1765605064.html

В России предложили скорректировать правила дорожного движения

В России предложили скорректировать правила дорожного движения - РИА Новости, 27.12.2021

В России предложили скорректировать правила дорожного движения

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:14

2021-12-27T10:14

2021-12-27T12:28

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить автомобилям поворачивать направо во время движения пешеходов, пишет "Коммерсантъ"."Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора", — приводит издание мнение столичного ЦОДД.Поправки собираются внести в ГОСТ 52289, сделав пункт о запрете поворота направо одновременно с переходящим дорогу полностью рекомендательным. Как сообщает "Ъ", с такой инициативой выступила Ассоциация транспортных инженеров. Начинание поддержали дорожные ведомства столицы, Екатеринбурга и Петербурга.По мнению специалистов, это нововведение поможет в борьбе с пробками. Также они ссылаются на успешный опыт зарубежных стран.В МВД выступили против подобной идеи, указывает издание. "Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы. Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах", — объяснил начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов в беседе с газетой.Ранее портал Autonews сообщил, что водители начали жаловаться на штрафы за стояние в пробке. В Московской административной дорожной инспекции связали это с ошибками инспекторов, недостаточно внимательно обрабатывающих данные дорожных камер.

https://ria.ru/20211213/razvorot-1763237486.html

https://ria.ru/20211202/shtraf-1761751107.html

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