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В Польше будут судить политика за оскорбление солдат, охраняющих границу
В Польше будут судить политика за оскорбление солдат, охраняющих границу - РИА Новости, 27.12.2021
В Польше будут судить политика за оскорбление солдат, охраняющих границу
Известный польский политик, активный деятель "Солидарности" во времена Польской народной республики Владислав Фрасинюк предстанет перед судом за оскорбление... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:42
2021-12-27T19:55
в мире
варшава
белоруссия
минск
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Известный польский политик, активный деятель "Солидарности" во времена Польской народной республики Владислав Фрасинюк предстанет перед судом за оскорбление солдат, охраняющих границу с Белоруссией, сообщает польская прокуратура.Ранее, комментируя в эфире телеканала TVN действия польских солдат, которые противостоят мигрантам, пытающимся нелегально попасть в Польшу из Белоруссии, Фрасинюк назвал их "сворой собак". "У меня такое чувство, что это свора собак, которая окружила бедных, слабых людей. Мусор. Это не человеческое поведение. Надо говорить прямо. Это антипольское поведение. Эти солдаты не служат польскому государству. Наоборот - плюют на все те ценности, за которые боролись, наверное, их родители или бабушки и дедушки", - заявил политик."Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительный акт против Владислава Фрасинюка в районный суд Вроцлав-Средместье", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, Фрасинюк обвиняется в использовании в адрес солдат, несущих службу на границе, слов "оскорбительных и унижающих". Заявление в прокуратуру в отношении политика направили в прокуратуру замминистра юстиции Марчин Романовский и глава министерства национально обороны Мариуш Блащак.Фрасинюк в свою очередь не признал свою вину и отказался давать объяснения.За деяние, инкриминируемое политику, грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211223/migranty-1765042175.html
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в мире, варшава, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:42 27.12.2021 (обновлено: 19:55 27.12.2021)
 
В Польше будут судить политика за оскорбление солдат, охраняющих границу

Польского политика Фрасинюка будут судить за оскорбление солдат, охраняющих границу

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные в автомобиле недалеко от КПП Кузница на белорусско-польской границе
Польские военные в автомобиле недалеко от КПП Кузница на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Известный польский политик, активный деятель "Солидарности" во времена Польской народной республики Владислав Фрасинюк предстанет перед судом за оскорбление солдат, охраняющих границу с Белоруссией, сообщает польская прокуратура.
Ранее, комментируя в эфире телеканала TVN действия польских солдат, которые противостоят мигрантам, пытающимся нелегально попасть в Польшу из Белоруссии, Фрасинюк назвал их "сворой собак". "У меня такое чувство, что это свора собак, которая окружила бедных, слабых людей. Мусор. Это не человеческое поведение. Надо говорить прямо. Это антипольское поведение. Эти солдаты не служат польскому государству. Наоборот - плюют на все те ценности, за которые боролись, наверное, их родители или бабушки и дедушки", - заявил политик.
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"Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительный акт против Владислава Фрасинюка в районный суд Вроцлав-Средместье", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Фрасинюк обвиняется в использовании в адрес солдат, несущих службу на границе, слов "оскорбительных и унижающих". Заявление в прокуратуру в отношении политика направили в прокуратуру замминистра юстиции Марчин Романовский и глава министерства национально обороны Мариуш Блащак.
Фрасинюк в свою очередь не признал свою вину и отказался давать объяснения.
За деяние, инкриминируемое политику, грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.
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С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.
На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
 
В миреВаршаваБелоруссияМинскСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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