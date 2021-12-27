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В Польше задумались о русском мире после исключения из ЕС
"Это катастрофа": в Польше испугались исключения из Евросоюза - РИА Новости, 27.12.2021
В Польше задумались о русском мире после исключения из ЕС
Выход или исключение Польши из ЕС станет "трагедией" для страны, заявил в интервью Do Rzeczy сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T06:42
2021-12-27T06:42
2021-12-27T14:19
в мире
варшава
польша
евросоюз
россия
ян филипп либицкий
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Выход или исключение Польши из ЕС станет "трагедией" для страны, заявил в интервью Do Rzeczy сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.По его мнению, при таком сценарии Варшава может оказаться в сфере влияния России."Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния", — высказался Либицкий.Политик считает, что власти должны сделать все возможное, чтобы Польша никогда не покинула Евросоюз, потому что это был бы "катастрофический сценарий".Либицкий заключил, что Варшаве необходимо как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать такого развития событий.
https://ria.ru/20211222/polsha-1765014907.html
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в мире, варшава, польша, евросоюз, россия, ян филипп либицкий
06:42 27.12.2021 (обновлено: 14:19 27.12.2021)
"Это катастрофа": в Польше испугались исключения из Евросоюза
Польский сенатор Либицкий: после исключения из ЕС Варшава попадет в сферу влияния Москвы