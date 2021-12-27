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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/plazma-1765598026.html
В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы
В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы - РИА Новости, 27.12.2021
В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы
Прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы в Москве не планируют, но важно учитывать состояние пациента, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:26
2021-12-27T12:13
распространение коронавируса
общество
москва
воз
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы в Москве не планируют, но важно учитывать состояние пациента, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы детально изучили то исследование, которое проводила ВОЗ. Оно касалось применения этого способа терапии только к тяжелым больным. Как говорят наши врачи ведущих клиник, здесь при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно. Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок", - сказала Ракова.По ее словам, в других же случаях, когда человек крайне "тяжелый" и уже находится на ИВЛ, московские врачи согласны, что применять плазму не следует."Но необходимо не забывать, что плазму переболевших ковидом мы используем еще как сырье для препарата "Ковид-глобулин". То есть специфические антитела. Это очень качественный и хороший препарат. Он особенно важен в те периоды, когда появляется новый штамм, и многие ранее отработанные схемы потеряли свою эффективность. Мы на сегодняшний день уже больше полугода работаем с "Нацимбио", передали им 10 тысяч литров низкотитрованной плазмы. На сегодняшний день уже получили пять тысяч флаконов "Ковид-глобулина", - отметила заммэра.Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762713015.html
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общество, москва, воз, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:26 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
 
В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы

Заммэра Ракова: в Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Ампула с препаратом Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы в Москве не планируют, но важно учитывать состояние пациента, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы детально изучили то исследование, которое проводила ВОЗ. Оно касалось применения этого способа терапии только к тяжелым больным. Как говорят наши врачи ведущих клиник, здесь при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно. Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок", - сказала Ракова.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:32Распространение коронавируса
Депздрав Москвы прокомментировал рекомендации ВОЗ по СOVID-плазме
По ее словам, в других же случаях, когда человек крайне "тяжелый" и уже находится на ИВЛ, московские врачи согласны, что применять плазму не следует.
"Но необходимо не забывать, что плазму переболевших ковидом мы используем еще как сырье для препарата "Ковид-глобулин". То есть специфические антитела. Это очень качественный и хороший препарат. Он особенно важен в те периоды, когда появляется новый штамм, и многие ранее отработанные схемы потеряли свою эффективность. Мы на сегодняшний день уже больше полугода работаем с "Нацимбио", передали им 10 тысяч литров низкотитрованной плазмы. На сегодняшний день уже получили пять тысяч флаконов "Ковид-глобулина", - отметила заммэра.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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