09:26 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы
Заммэра Ракова: в Москве не планируют прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы в Москве не планируют, но важно учитывать состояние пациента, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы детально изучили то исследование, которое проводила ВОЗ. Оно касалось применения этого способа терапии только к тяжелым больным. Как говорят наши врачи ведущих клиник, здесь при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно. Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок", - сказала Ракова.
По ее словам, в других же случаях, когда человек крайне "тяжелый" и уже находится на ИВЛ, московские врачи согласны, что применять плазму не следует.
"Но необходимо не забывать, что плазму переболевших ковидом мы используем еще как сырье для препарата "Ковид-глобулин". То есть специфические антитела. Это очень качественный и хороший препарат. Он особенно важен в те периоды, когда появляется новый штамм, и многие ранее отработанные схемы потеряли свою эффективность. Мы на сегодняшний день уже больше полугода работаем с "Нацимбио", передали им 10 тысяч литров низкотитрованной плазмы. На сегодняшний день уже получили пять тысяч флаконов "Ковид-глобулина", - отметила заммэра.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не переливать плазму крови людей, переболевших коронавирусом, пациентам с заболеванием в активной форме. Отмечается, что исключение составляют переливания крови с целью клинических испытаний. ВОЗ отмечает, что исследование не показало никаких преимуществ от переливания плазмы крови переболевших пациентам с коронавирусом: оно не влияет на уровень смертности и потребность в искусственной вентиляции легких.
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