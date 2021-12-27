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На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала нужные голоса
На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала нужные голоса - РИА Новости, 27.12.2021
На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала нужные голоса
Петиция на сайте президента Украины с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин набрала достаточное количество подписей для ее... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:20
2021-12-27T17:53
в мире
украина
владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Петиция на сайте президента Украины с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин набрала достаточное количество подписей для ее рассмотрения главой государства.Так, по состоянию на 27 декабря, прошение подписали 25 390 человек при необходимых 25 тысячах.На минувшей неделе стало известно, что на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком из 35 отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу.Как пояснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, женщины не подлежат обязательной мобилизации, а военные сборы будут посещать только по желанию. По его словам, армия просто должна знать, какие специалисты есть в стране, чтобы "в крайнем случае присоединиться к обороне".Любой гражданин Украины может обратиться к президенту страны с электронной петицией через его сайт. Подписать прошение могут все украинцы после регистрации на портале с использованием цифровой подписи. Глава государства должен рассмотреть петицию, если она наберет 25 тысяч подписей в течение трех месяцев со дня опубликования, и сообщить, поддерживает ли он документ.
https://ria.ru/20211226/ukraina-1765551070.html
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
17:20 27.12.2021 (обновлено: 17:53 27.12.2021)
 
На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала нужные голоса

На Украине петиция об отмене воинского учета женщин набрала необходимые 25 тысяч голосов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Петиция на сайте президента Украины с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин набрала достаточное количество подписей для ее рассмотрения главой государства.
Так, по состоянию на 27 декабря, прошение подписали 25 390 человек при необходимых 25 тысячах.
На минувшей неделе стало известно, что на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком из 35 отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу.
Как пояснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, женщины не подлежат обязательной мобилизации, а военные сборы будут посещать только по желанию. По его словам, армия просто должна знать, какие специалисты есть в стране, чтобы "в крайнем случае присоединиться к обороне".
Любой гражданин Украины может обратиться к президенту страны с электронной петицией через его сайт. Подписать прошение могут все украинцы после регистрации на портале с использованием цифровой подписи. Глава государства должен рассмотреть петицию, если она наберет 25 тысяч подписей в течение трех месяцев со дня опубликования, и сообщить, поддерживает ли он документ.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 16:10
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