https://ria.ru/20211227/perevody-1765589079.html

РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами

РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами - РИА Новости, 27.12.2021

РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами

Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T06:09

2021-12-27T06:09

2021-12-27T10:27

экономика

технологии

совкомбанк

центральный банк рф (цб рф)

россия

олег машталяр

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.Собеседники издания рассказали, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января следующего года.Что интересует ЦБКак уточняет издание, в отчет хотят включить входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одного банка, трансграничные переводы, переводы через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.Представитель ЦБ уточнил, что к p2p-транзакциям не относятся перечисление денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Центробанк сможет запрашивать данные по отдельным операциям.Для чего это нужноВ Банке России пояснили, что новая форма отчетности необходима для оптимизации предоставленных банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах.Также в Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html

https://ria.ru/20211224/zakreditovannost-1765425559.html

https://ria.ru/20210513/perevody-1732072123.html

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экономика, технологии, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), россия, олег машталяр