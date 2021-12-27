https://ria.ru/20211227/perevody-1765589079.html
РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами
РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами - РИА Новости, 27.12.2021
РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами
Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T06:09
2021-12-27T06:09
2021-12-27T10:27
экономика
технологии
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
россия
олег машталяр
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.Собеседники издания рассказали, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января следующего года.Что интересует ЦБКак уточняет издание, в отчет хотят включить входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одного банка, трансграничные переводы, переводы через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.Представитель ЦБ уточнил, что к p2p-транзакциям не относятся перечисление денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Центробанк сможет запрашивать данные по отдельным операциям.Для чего это нужноВ Банке России пояснили, что новая форма отчетности необходима для оптимизации предоставленных банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах.Также в Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html
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экономика, технологии, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), россия, олег машталяр
06:09 27.12.2021 (обновлено: 10:27 27.12.2021)
РБК: ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами
РБК: Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физлицами
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Со следующего года Центробанк
начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет РБК
со ссылкой на источники на платежном рынке.
Собеседники издания рассказали, что ЦБ
разослал банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.
"ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", — отметил представитель платежной компании QIWI.
Заместитель председателя правления Совкомбанка
Олег Машталяр подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января следующего года.
Что интересует ЦБ
Как уточняет издание, в отчет хотят включить входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одного банка, трансграничные переводы, переводы через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.
Представитель ЦБ уточнил, что к p2p-транзакциям не относятся перечисление денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Центробанк сможет запрашивать данные по отдельным операциям.
Для чего это нужно
В Банке России пояснили, что новая форма отчетности необходима для оптимизации предоставленных банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах.
Также в Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.