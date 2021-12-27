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СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц - РИА Новости, 27.12.2021
СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
Банк России с 2022 года начнет запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе, личную информацию... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T01:07
2021-12-27T01:07
2021-12-27T01:30
экономика
общество
москва
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России с 2022 года начнет запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе, личную информацию отправителей и получателей, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.Как рассказал РБК зампред правления "Совкомбанка" Олег Машталяр, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. Представитель ЦБ, в свою очередь, сообщил, что это делается для оптимизации представления данных банками и получения информации о платежных услугах. Данные применят для анализа рынка по стране в целом и в территориальном разрезе в частности.По информации издания, в отчет включат входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами, которые проводятся, в частности, с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT."К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснил ЦБ", — добавляется в сообщении.Как отмечается, данные о денежных переводах нужны Центробанку "для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты".
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РИА Новости
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экономика, общество, москва, центральный банк рф (цб рф), россия
01:07 27.12.2021 (обновлено: 01:30 27.12.2021)
СМИ: ЦБ начнет контролировать денежные переводы физлиц
РБК: с 2022 года ЦБ России будет следить за всеми денежными переводами между физлицами
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Банк России
с 2022 года начнет запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе, личную информацию отправителей и получателей, сообщает РБК
со ссылкой на источники на платежном рынке.
"Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств", — пишет издание.
Как рассказал РБК зампред правления "Совкомбанка
" Олег Машталяр, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. Представитель ЦБ
, в свою очередь, сообщил, что это делается для оптимизации представления данных банками и получения информации о платежных услугах. Данные применят для анализа рынка по стране в целом и в территориальном разрезе в частности.
По информации издания, в отчет включат входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами, которые проводятся, в частности, с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT.
"К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснил ЦБ", — добавляется в сообщении.
Как отмечается, данные о денежных переводах нужны Центробанку "для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты".