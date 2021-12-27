https://ria.ru/20211227/parad-1765744013.html
Начался новогодний парад планет. Как посмотреть в России
Россияне увидят новогодний парад планет - РИА Новости, 28.12.2021
Начался новогодний парад планет. Как посмотреть в России
На сайте московского планетария появилась подробная информация о новогоднем параде планет. Наблюдать космическое явление можно с 25 декабря 2021 года по 7... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T23:40
2021-12-27T23:40
2021-12-28T00:05
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На сайте московского планетария появилась подробная информация о новогоднем параде планет. Наблюдать космическое явление можно с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года."Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем", — сообщается в тексте.По словам специалистов, Меркурий и Плутон в параде участвуют, но их невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. При этом Марс рекомендуется искать на утреннем небе.Лучшее время для наблюдений, по мнению специалистов, с 16:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период "все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт". Россияне смогут увидеть 3 января первый в новом году звездопад. А 4 и 5 января вместе с планетами на небе станет виден серп молодой Луны.Эксперты также отметили, что наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где космические объекты окажутся выше над горизонтом.
https://ria.ru/20211222/planety-1764938340.html
https://ria.ru/20211215/solntse-1763764947.html
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общество, московский планетарий, космос - риа наука, марс, земля, космос, россия
23:40 27.12.2021 (обновлено: 00:05 28.12.2021)
Россияне увидят новогодний парад планет
Московский планетарий: парад планет можно увидеть с 25 декабря по 7 января