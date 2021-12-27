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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211227/otdykh-1765371341.html
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе - РИА Новости, 27.12.2021
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе
Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:49
2021-12-27T11:13
туризм
отдых
санкт-петербург
армения
оаэ
турция
сочи
узбекистан
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Почти 70 процентов туристов интересуются авиарейсами по России, остальные думают о поездке за границу, следует из данных поисковых запросов на билеты в период с 10 по 31 января 2022 года.Наибольшей популярностью среди российских направлений пользуется Москва. На втором месте Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа и Симферополь.В топе зарубежных стран — Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ, Таиланд и Киргизия.
https://ria.ru/20211224/tailand-1765304325.html
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отдых, санкт-петербург, армения, оаэ, турция, сочи, узбекистан, москва, новый год, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, россия
10:49 27.12.2021 (обновлено: 11:13 27.12.2021)
 
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе

Эксперты узнали, куда россияне планируют поехать отдыхать после новогодних праздников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Пассажир в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Почти 70 процентов туристов интересуются авиарейсами по России, остальные думают о поездке за границу, следует из данных поисковых запросов на билеты в период с 10 по 31 января 2022 года.
Наибольшей популярностью среди российских направлений пользуется Москва. На втором месте Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа и Симферополь.

В топе зарубежных стран — Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ, Таиланд и Киргизия.
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 12:54Туризм
В Таиланде заявили, что заинтересованы в туристах из России
 
ТуризмОтдыхСанкт-ПетербургАрменияОАЭТурцияСочиУзбекистанМоскваНовый годНовости - ТуризмпассажирытуристыТуризмРоссия
 
 
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