https://ria.ru/20211227/otdykh-1765371341.html

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе - РИА Новости, 27.12.2021

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе

Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:49

2021-12-27T10:49

2021-12-27T11:13

туризм

отдых

санкт-петербург

армения

оаэ

турция

сочи

узбекистан

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Почти 70 процентов туристов интересуются авиарейсами по России, остальные думают о поездке за границу, следует из данных поисковых запросов на билеты в период с 10 по 31 января 2022 года.Наибольшей популярностью среди российских направлений пользуется Москва. На втором месте Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа и Симферополь.В топе зарубежных стран — Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ, Таиланд и Киргизия.

https://ria.ru/20211224/tailand-1765304325.html

санкт-петербург

армения

оаэ

турция

сочи

узбекистан

москва

россия

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