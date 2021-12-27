https://ria.ru/20211227/otdykh-1765371341.html
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе - РИА Новости, 27.12.2021
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе
Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:49
2021-12-27T10:49
2021-12-27T11:13
туризм
отдых
санкт-петербург
армения
оаэ
турция
сочи
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530bd8041ee099f445ef0c50a62eb022.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать после новогодних праздников, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Почти 70 процентов туристов интересуются авиарейсами по России, остальные думают о поездке за границу, следует из данных поисковых запросов на билеты в период с 10 по 31 января 2022 года.Наибольшей популярностью среди российских направлений пользуется Москва. На втором месте Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа и Симферополь.В топе зарубежных стран — Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ, Таиланд и Киргизия.
https://ria.ru/20211224/tailand-1765304325.html
санкт-петербург
армения
оаэ
турция
сочи
узбекистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_a6ec0cd684ef928cb64499f7150c0586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, санкт-петербург, армения, оаэ, турция, сочи, узбекистан, москва, новый год, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, россия
10:49 27.12.2021 (обновлено: 11:13 27.12.2021)
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в январе
Эксперты узнали, куда россияне планируют поехать отдыхать после новогодних праздников