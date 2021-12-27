https://ria.ru/20211227/oms-1765641934.html

Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС

Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС

Нужно подумать над условиями для включения частных медклиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, заявила спикер Совета Федерации РФ РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

2021-12-27T13:28

общество

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150467/20/1504672062_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a271b4e39ceb44ab3d780e2170e36042.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нужно подумать над условиями для включения частных медклиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Говоря о солидарности общества… Я за последнее время участвовала в открытии двух современных клиник, одна - онкологическая клиника, другая – общемедицинский центр, который строит бизнес, который вкладывает свои деньги, не выводит в офшоры, а вкладывает дивиденды, прибыль, заработанные законно деньги в систему здравоохранения. Что можно поддерживать и нужно поддерживать всячески, но создавать условия для развития частных клиник", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."Пока наше законодательство не создает должных условий, гарантий для работы частных клиник, которые готовы работать по тарифам ОМС. Они не требуют каких-то специальных тарифов. Но так устроена система здравоохранения, что пока таких благоприятных условий для дальнейшего развития частного сектора здравоохранения и вложений частных инвестиций нет, над этим мы тоже должны подумать", - добавила она.

https://ria.ru/20211227/strakhovanie-1765640030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко