https://ria.ru/20211227/oms-1765641934.html
Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС
Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС
Нужно подумать над условиями для включения частных медклиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, заявила спикер Совета Федерации РФ РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:48
2021-12-27T12:48
2021-12-27T13:28
общество
здоровье - общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нужно подумать над условиями для включения частных медклиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Говоря о солидарности общества… Я за последнее время участвовала в открытии двух современных клиник, одна - онкологическая клиника, другая – общемедицинский центр, который строит бизнес, который вкладывает свои деньги, не выводит в офшоры, а вкладывает дивиденды, прибыль, заработанные законно деньги в систему здравоохранения. Что можно поддерживать и нужно поддерживать всячески, но создавать условия для развития частных клиник", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."Пока наше законодательство не создает должных условий, гарантий для работы частных клиник, которые готовы работать по тарифам ОМС. Они не требуют каких-то специальных тарифов. Но так устроена система здравоохранения, что пока таких благоприятных условий для дальнейшего развития частного сектора здравоохранения и вложений частных инвестиций нет, над этим мы тоже должны подумать", - добавила она.
https://ria.ru/20211227/strakhovanie-1765640030.html
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общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:48 27.12.2021 (обновлено: 13:28 27.12.2021)
Матвиенко ответила на вопрос о включении частных клиник в систему ОМС
Спикер Совфеда Матвиенко высказалась о включении частных медклиник в систему ОМС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Нужно подумать над условиями для включения частных медклиник в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, заявила спикер Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко
.
"Говоря о солидарности общества… Я за последнее время участвовала в открытии двух современных клиник, одна - онкологическая клиника, другая – общемедицинский центр, который строит бизнес, который вкладывает свои деньги, не выводит в офшоры, а вкладывает дивиденды, прибыль, заработанные законно деньги в систему здравоохранения. Что можно поддерживать и нужно поддерживать всячески, но создавать условия для развития частных клиник", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.
"Пока наше законодательство не создает должных условий, гарантий для работы частных клиник, которые готовы работать по тарифам ОМС. Они не требуют каких-то специальных тарифов. Но так устроена система здравоохранения, что пока таких благоприятных условий для дальнейшего развития частного сектора здравоохранения и вложений частных инвестиций нет, над этим мы тоже должны подумать", - добавила она.