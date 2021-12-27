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Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном"

Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном" - РИА Новости, 27.12.2021

Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном"

В Москве внимательно следят за ситуацией с распространением штамма COVID-19 "омикрон" в Европе, в ближайшие месяц-полтора власти города примут решение по... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:10

2021-12-27T08:10

2021-12-27T12:14

распространение коронавируса

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москва

здоровье - общество

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Москве внимательно следят за ситуацией с распространением штамма COVID-19 "омикрон" в Европе, в ближайшие месяц-полтора власти города примут решение по реагированию на него, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Надо четко понимать, что, увы, появился новый штамм "омикрон", что он на сегодняшний день достаточно агрессивно и жестко ведет себя в Европе. Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости", - сказала Ракова.По ее словам, надо готовиться к возможному приходу "омикрона" в Россию. "И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

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