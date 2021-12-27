Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/omikron-1765592639.html
Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном"
Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном" - РИА Новости, 27.12.2021
Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном"
В Москве внимательно следят за ситуацией с распространением штамма COVID-19 "омикрон" в Европе, в ближайшие месяц-полтора власти города примут решение по... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:10
2021-12-27T12:14
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Москве внимательно следят за ситуацией с распространением штамма COVID-19 "омикрон" в Европе, в ближайшие месяц-полтора власти города примут решение по реагированию на него, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Надо четко понимать, что, увы, появился новый штамм "омикрон", что он на сегодняшний день достаточно агрессивно и жестко ведет себя в Европе. Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости", - сказала Ракова.По ее словам, надо готовиться к возможному приходу "омикрона" в Россию. "И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:10 27.12.2021 (обновлено: 12:14 27.12.2021)
 
Столичные власти рассказали, когда примут решение по ситуации с "омикроном"

Заммэра Ракова: Москва в ближайшие месяц-полтора решит, как реагировать на омикрон-штамм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Москве внимательно следят за ситуацией с распространением штамма COVID-19 "омикрон" в Европе, в ближайшие месяц-полтора власти города примут решение по реагированию на него, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Надо четко понимать, что, увы, появился новый штамм "омикрон", что он на сегодняшний день достаточно агрессивно и жестко ведет себя в Европе. Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости", - сказала Ракова.
По ее словам, надо готовиться к возможному приходу "омикрона" в Россию. "И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения", - добавила заммэра.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"