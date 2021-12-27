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В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений - РИА Новости, 27.12.2021
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений
ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействии терроризму, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:15
2021-12-27T11:41
сша
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействии терроризму, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась."Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. В первую очередь, это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму", - заявил он заявил он в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".Генсек ОДКБ добавил, что организация уже высказывала готовность к началу диалога на уровне глав государств и министров иностранных дел, но ответных шагов так и не последовало. "Это наводит на определенные выводы", - отметил он.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, европа, сергей рябков, одкб, нато, станислав зась, россия
10:15 27.12.2021 (обновлено: 11:41 27.12.2021)
 
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений

Генсек ОДКБ Зась: ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ "Эшелон-2021"
Учения ОДКБ Эшелон-2021 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействии терроризму, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. В первую очередь, это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму", - заявил он заявил он в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".
Генсек ОДКБ добавил, что организация уже высказывала готовность к началу диалога на уровне глав государств и министров иностранных дел, но ответных шагов так и не последовало. "Это наводит на определенные выводы", - отметил он.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 20:46
В ОДКБ назвали учения НАТО в Восточной Европе провокацией
 
СШАЕвропаСергей РябковОДКБНАТОСтанислав ЗасьРоссия
 
 
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