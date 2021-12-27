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В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений - РИА Новости, 27.12.2021
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений
ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействии терроризму, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:15
2021-12-27T10:15
2021-12-27T11:41
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействии терроризму, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась."Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. В первую очередь, это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму", - заявил он заявил он в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".Генсек ОДКБ добавил, что организация уже высказывала готовность к началу диалога на уровне глав государств и министров иностранных дел, но ответных шагов так и не последовало. "Это наводит на определенные выводы", - отметил он.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211206/provokatsiya-1762462527.html
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сша, европа, сергей рябков, одкб, нато, станислав зась, россия
10:15 27.12.2021 (обновлено: 11:41 27.12.2021)
В ОДКБ заявили о возможном сотрудничестве с НАТО по ряду направлений
Генсек ОДКБ Зась: ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с терроризмом