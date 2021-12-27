В ОДКБ заявили о наращивании военной инфраструктуры НАТО
Генсек ОДКБ Зась: наращивание военной инфраструктуры НАТО вызывает беспокойство
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане.
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. После предложений РФ к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении должна снизиться, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась.
Он отметил, что на западных границах зоны ответственности Организации обстановка "далека от стабильной".
По словам генсека ОДКБ, происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, "в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи", усиление враждебной риторики, введение новых санкций, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств–членов ОДКБ.
"Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания Организации… Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться", - заявил Зась.
"Войны никто не хочет",- подчеркнул он в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
22 декабря, 14:53Глава СБ Армении встретился с генсеком ОДКБ