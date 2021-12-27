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"Путин делает то, что не делают другие лидеры"
Британцев восхитило одно качество Путина - РИА Новости, 27.12.2021
"Путин делает то, что не делают другие лидеры"
Заявление президента России Владимира Путина о принятии военно-технических мер в случае отказа Запада предоставить гарантии безопасности вызвало яркую дискуссию РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:34
2021-12-27T17:23
в мире
украина
великобритания
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о принятии военно-технических мер в случае отказа Запада предоставить гарантии безопасности вызвало яркую дискуссию среди читателей британской газеты Daily Mail.Большинство пользователей сошлись во мнении, что Москва имеет полное право ответить на агрессию. "Много лет назад НАТО говорила, что не будет использовать Украину в качестве стратегического объекта для нападения на Россию. Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет в порядке", — написал The Logisist."Я, может быть, и не хотел бы соглашаться с Путиным, но НАТО действительно пообещала в 1990-е годы не расширяться &lt;…&gt; Россия рассматривает альянс как угрозу &lt;…&gt; Мы ведь тоже не хотели, чтобы советские ракеты размещались на Кубе, а Великобритания не хотела российских баз в Ирландии", — отметил Amcit.В свою очередь, комментатор под ником Timlot64 выразил сожаление, что Великобританией управляет не Путин.Его поддержал читатель под ником uhm-truth, по словам которого глава России ведет себя как настоящий лидер."Путин обеспечил каждому россиянину доступ в ядерный бункер на случай нападения НАТО", — добавил пользователь.Комментатор под ником Gawjus выступил с необычным предложением."Отдайте Путину Украину, и он даст нам газ", — призвал он.Другие читатели решили разрядить обстановку и принялись шутить."Мы не можем воевать с Россией, у нас заканчиваются тесты на COVID-19, и нашим военным придется сидеть на карантине", — иронизирует Oxide32."Тем временем западные страны сосредоточились на выборе местоимений", — пошутил notapplicable82.В последнее время западные СМИ все чаще заявляют, что Россия готовится "напасть" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ натовских сил.
https://ria.ru/20211227/nato-1765587375.html
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в мире, украина, великобритания, владимир путин, россия
12:34 27.12.2021 (обновлено: 17:23 27.12.2021)
 
Британцев восхитило одно качество Путина

Читатели Daily Mail: президент России Путин как настоящий лидер защищает свой народ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о принятии военно-технических мер в случае отказа Запада предоставить гарантии безопасности вызвало яркую дискуссию среди читателей британской газеты Daily Mail.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что Москва имеет полное право ответить на агрессию.
"Много лет назад НАТО говорила, что не будет использовать Украину в качестве стратегического объекта для нападения на Россию. Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет в порядке", — написал The Logisist.
"Я, может быть, и не хотел бы соглашаться с Путиным, но НАТО действительно пообещала в 1990-е годы не расширяться <…> Россия рассматривает альянс как угрозу <…> Мы ведь тоже не хотели, чтобы советские ракеты размещались на Кубе, а Великобритания не хотела российских баз в Ирландии", — отметил Amcit.
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В свою очередь, комментатор под ником Timlot64 выразил сожаление, что Великобританией управляет не Путин.

"Я бы хотел, чтобы Джонсон защищал нас так же, как российский президент защищает свой народ", — отметил он.

Его поддержал читатель под ником uhm-truth, по словам которого глава России ведет себя как настоящий лидер.
"Путин обеспечил каждому россиянину доступ в ядерный бункер на случай нападения НАТО", — добавил пользователь.
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Комментатор под ником Gawjus выступил с необычным предложением.
"Отдайте Путину Украину, и он даст нам газ", — призвал он.
Другие читатели решили разрядить обстановку и принялись шутить.
"Мы не можем воевать с Россией, у нас заканчиваются тесты на COVID-19, и нашим военным придется сидеть на карантине", — иронизирует Oxide32.
"Тем временем западные страны сосредоточились на выборе местоимений", — пошутил notapplicable82.
В последнее время западные СМИ все чаще заявляют, что Россия готовится "напасть" на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ натовских сил.
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