https://ria.ru/20211227/nato-1765716509.html

В Минобороны предупредили об опасности провокаций НАТО у российских границ

В Минобороны предупредили об опасности провокаций НАТО у российских границ - РИА Новости, 27.12.2021

В Минобороны предупредили об опасности провокаций НАТО у российских границ

Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооружённый конфликт, заявил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:11

2021-12-27T19:11

2021-12-27T21:16

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооружённый конфликт, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.В качестве характерного примера он привёл попытку британского эсминца УРО "Дефендер" 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма."Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135", - отметил Фомин.По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолётовылетов увеличилось с 436 до 710.Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полёты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия, сообщил Фомин."Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров", - отметил он.По словам представителя министерства, увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. "Всего в текущем году командование Объединёнными Вооруженными силами НАТО провело именно в Чёрном море 15 учений. В 2020 году их было восемь", - сказал Фомин.Присутствие в акватории Чёрного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по его словам, "фактически приобрело постоянный характер". "С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359", - сообщил Фомин.По его данным, в Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолётовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2021 году командование Объединённых Вооружённых сил НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки."При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция", - отметил Фомин.Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей."Развёртывание таких ракет в Европе вряд ли повысит безопасность НАТО", - подчеркнул Фомин.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765646279.html

https://ria.ru/20211227/potentsial-1765713503.html

https://ria.ru/20211227/ucheniya-1765714797.html

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765714536.html

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в мире, сша, европа, великобритания, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, россия