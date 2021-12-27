19:11 27.12.2021 (обновлено: 21:16 27.12.2021)
В Минобороны предупредили об опасности провокаций НАТО у российских границ
Замминистра обороны Фомин: провокации НАТО у границ России могут перерасти в конфликт
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТурецкий фрегат Fatih, прибывший с группой кораблей НАТО в порт Одессы
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооружённый конфликт, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
В качестве характерного примера он привёл попытку британского эсминца УРО "Дефендер" 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.
"Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135", - отметил Фомин.
По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолётовылетов увеличилось с 436 до 710.
Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полёты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия, сообщил Фомин.
"Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров", - отметил он.
По словам представителя министерства, увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. "Всего в текущем году командование Объединёнными Вооруженными силами НАТО провело именно в Чёрном море 15 учений. В 2020 году их было восемь", - сказал Фомин.
Присутствие в акватории Чёрного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по его словам, "фактически приобрело постоянный характер". "С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359", - сообщил Фомин.
По его данным, в Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолётовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2021 году командование Объединённых Вооружённых сил НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки.
"При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция", - отметил Фомин.
Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.
"Развёртывание таких ракет в Европе вряд ли повысит безопасность НАТО", - подчеркнул Фомин.