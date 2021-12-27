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В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент
В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент - РИА Новости, 27.12.2021
В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент
Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:03
2021-12-27T19:03
в мире
сша
европа
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", - сказал Фомин.По данным Минобороны России, на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 страны НАТО.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211227/sammit-1765698871.html
https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html
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в мире, сша, европа, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
19:03 27.12.2021
 
В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент

Фомин: Минобороны готово начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности в любой момент

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
"Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", - сказал Фомин.
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
17:36
В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО
По данным Минобороны России, на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 страны НАТО.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
18:37
Климкин усомнился в "большой войне" между Россией и Украиной
 
В миреСШАЕвропаАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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