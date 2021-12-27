https://ria.ru/20211227/nato-1765715156.html

В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент

В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент - РИА Новости, 27.12.2021

В Минобороны заявили о готовности начать переговоры с НАТО в любой момент

Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:03

2021-12-27T19:03

2021-12-27T19:03

в мире

сша

европа

александр фомин

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601969856_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_e7a10ba4c5875c431b9276f989c525f2.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", - сказал Фомин.По данным Минобороны России, на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 страны НАТО.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/sammit-1765698871.html

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия