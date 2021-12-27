https://ria.ru/20211227/nato-1765711781.html

НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны

НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2021

НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны

Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимания совместным проектам, интересным для НАТО, заявил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:45

2021-12-27T18:45

2021-12-27T18:47

безопасность

александр фомин

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148638/46/1486384680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6cdaf078b0d41b6e3be14aa8234754.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимания совместным проектам, интересным для НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию "гибридных методов" для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс", - сказал Фомин в понедельник на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.При этом он отметил, что ухудшение отношений по линии Россия-НАТО началось ранее 2014 года."После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года", - сказал Фомин. По его словам, "заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора"."При этом Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора", - отметил замминистра обороны РФ.Он напомнил, что 27 мая 1997 года в Париже был подписан "Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора", в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников."В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения "существенных боевых сил". Было подтверждено, что "государства - члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развёртывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО", - напомнил Фомин."Также была заявлена готовность развивать долговременное партнёрство с Россией, добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих интересов", - сказал Фомин.Он отметил, что нынешняя встреча обусловлена необходимостью довести оценки Минобороны России состояния и характера взаимодействия между РФ и НАТО за два последних десятилетия."Полагаем, что такой обзор в настоящее время как никогда востребован для понимания, почему именно сейчас Российская Федерация направила Соединённым Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html

https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765545936.html

https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия