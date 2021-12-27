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https://ria.ru/20211227/nato-1765711781.html
НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны
НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2021
НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны
Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимания совместным проектам, интересным для НАТО, заявил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:45
2021-12-27T18:47
безопасность
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимания совместным проектам, интересным для НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию "гибридных методов" для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс", - сказал Фомин в понедельник на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.При этом он отметил, что ухудшение отношений по линии Россия-НАТО началось ранее 2014 года."После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года", - сказал Фомин. По его словам, "заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора"."При этом Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора", - отметил замминистра обороны РФ.Он напомнил, что 27 мая 1997 года в Париже был подписан "Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора", в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников."В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения "существенных боевых сил". Было подтверждено, что "государства - члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развёртывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО", - напомнил Фомин."Также была заявлена готовность развивать долговременное партнёрство с Россией, добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих интересов", - сказал Фомин.Он отметил, что нынешняя встреча обусловлена необходимостью довести оценки Минобороны России состояния и характера взаимодействия между РФ и НАТО за два последних десятилетия."Полагаем, что такой обзор в настоящее время как никогда востребован для понимания, почему именно сейчас Российская Федерация направила Соединённым Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html
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безопасность, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:45 27.12.2021 (обновлено: 18:47 27.12.2021)
 
НАТО выбрала сдерживание России вместо общих проектов, заявили в Минобороны

Замминистра обороны Фомин: НАТО выбрала сдерживание России вместо совместных проектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Североатлантический альянс планирует военное сдерживание России, в то время как раньше больше уделял внимания совместным проектам, интересным для НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию "гибридных методов" для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс", - сказал Фомин в понедельник на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
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При этом он отметил, что ухудшение отношений по линии Россия-НАТО началось ранее 2014 года.
"После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года", - сказал Фомин. По его словам, "заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора".
"При этом Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора", - отметил замминистра обороны РФ.
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Он напомнил, что 27 мая 1997 года в Париже был подписан "Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора", в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников.
"В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения "существенных боевых сил". Было подтверждено, что "государства - члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развёртывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО", - напомнил Фомин.
"Также была заявлена готовность развивать долговременное партнёрство с Россией, добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих интересов", - сказал Фомин.
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Он отметил, что нынешняя встреча обусловлена необходимостью довести оценки Минобороны России состояния и характера взаимодействия между РФ и НАТО за два последних десятилетия.
"Полагаем, что такой обзор в настоящее время как никогда востребован для понимания, почему именно сейчас Российская Федерация направила Соединённым Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности", - сказал Фомин.
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