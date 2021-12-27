https://ria.ru/20211227/nato-1765635292.html

Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома

Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома

НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.12.2021

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безопасность

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными", - подчеркнул он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

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безопасность, нато, сергей лавров, россия