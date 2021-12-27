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Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома
Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома
НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:30
2021-12-27T12:30
2021-12-27T12:56
безопасность
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными", - подчеркнул он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
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безопасность, нато, сергей лавров, россия
12:30 27.12.2021 (обновлено: 12:56 27.12.2021)
Лавров: Москва не смирится с попыткой НАТО замахнуться на порог нашего дома
Глава МИД Лавров: Москва не смирится с тем, что в НАТО замахнулись на порог нашего дома