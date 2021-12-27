https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
Россия не вступит в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:28
2021-12-27T12:28
2021-12-27T20:56
нато
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия не вступит в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, основная причина заключается в том, что "Запад не хочет иметь мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене"."Отсюда вот такая истерика по отношению к возвышению Китая", — отметил он.Владимир Соловьев напомнил, что в начале своего президентского срока Владимир Путин говорил, что Россия не против вступления в НАТО, но на других условиях: на равных, на партнерских.
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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нато, россия
12:28 27.12.2021 (обновлено: 20:56 27.12.2021)
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
Глава МИД Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия не вступит в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу", — ответил он на вопрос о возможности вступления России в НАТО в ходе интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
По его словам, основная причина заключается в том, что "Запад не хочет иметь мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене".
"Отсюда вот такая истерика по отношению к возвышению Китая", — отметил он.
Владимир Соловьев напомнил, что в начале своего президентского срока Владимир Путин говорил, что Россия не против вступления в НАТО, но на других условиях: на равных, на партнерских.