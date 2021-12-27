https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html

Лавров отверг возможность вступления России в НАТО

Лавров отверг возможность вступления России в НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров отверг возможность вступления России в НАТО

Россия не вступит в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:28

2021-12-27T12:28

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нато

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия не вступит в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, основная причина заключается в том, что "Запад не хочет иметь мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене"."Отсюда вот такая истерика по отношению к возвышению Китая", — отметил он.Владимир Соловьев напомнил, что в начале своего президентского срока Владимир Путин говорил, что Россия не против вступления в НАТО, но на других условиях: на равных, на партнерских.

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

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2021

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нато, россия