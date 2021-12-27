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Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли

Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли

НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:20

2021-12-27T12:20

2021-12-27T12:56

нато

сергей лавров

ссср

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

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нато, сергей лавров, ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия