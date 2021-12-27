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Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли
Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли
НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:20
2021-12-27T12:20
2021-12-27T12:56
нато
сергей лавров
ссср
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
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нато, сергей лавров, ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
12:20 27.12.2021 (обновлено: 12:56 27.12.2021)
Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли
Глава МИД Лавров: НАТО — проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала ОВД