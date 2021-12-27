https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию - РИА Новости, 27.12.2021
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
Москва требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс, заявил замглавы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:37
2021-12-27T11:37
2021-12-27T11:37
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить", - отметил дипломат.По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
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в мире, грузия, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
Замглавы МИД Рябков: НАТО должна отозвать свое обещание принять в альянс Украину и Грузию