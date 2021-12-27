https://ria.ru/20211227/nato-1765617082.html

В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России

В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России - РИА Новости, 27.12.2021

В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России

Вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021

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украина

нато

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html

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украина, нато, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)