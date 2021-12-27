https://ria.ru/20211227/nato-1765617082.html
В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России
В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России - РИА Новости, 27.12.2021
В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России
Вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:21
2021-12-27T11:21
2021-12-27T11:32
украина
нато
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html
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украина, нато, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:21 27.12.2021 (обновлено: 11:32 27.12.2021)
В МИД заявили о важности вопроса членства Украины в НАТО для России
Замглавы МИД Рябков: вопрос Украины и НАТО для России так же важен, как для самой Украины