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Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД

Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД - РИА Новости, 27.12.2021

Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД

РФ должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:14

2021-12-27T11:14

2021-12-27T11:30

в мире

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сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765603973.html

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в мире, украина, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия