https://ria.ru/20211227/nato-1765615463.html
Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД
Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД - РИА Новости, 27.12.2021
Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД
РФ должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:14
2021-12-27T11:14
2021-12-27T11:30
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сергей рябков
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, украина, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:14 27.12.2021 (обновлено: 11:30 27.12.2021)
Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: Россия должна положить конец продвижению НАТО на Восток