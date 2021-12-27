https://ria.ru/20211227/narkotiki-1765716742.html

Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник

Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2021

Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник

Покончивший с собой в центре Москвы основатель издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин был под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:12

2021-12-27T19:12

2021-12-27T19:12

происшествия

москва

егор просвирнин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708699_0:37:1847:1076_1920x0_80_0_0_ccb3ea2d4abf9d021148ec7d3ff69cc6.png

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Покончивший с собой в центре Москвы основатель издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин был под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, мужчина находился в наркотическом опьянении", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщил источник РИА Новости, тело мужчины обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. Проводится проверка. Позже адвокат основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его гибель.

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/prosvirin-1765715007.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, егор просвирнин