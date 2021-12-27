https://ria.ru/20211227/narkotiki-1765716742.html
Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник
Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2021
Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник
Покончивший с собой в центре Москвы основатель издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин был под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:12
2021-12-27T19:12
2021-12-27T19:12
происшествия
москва
егор просвирнин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708699_0:37:1847:1076_1920x0_80_0_0_ccb3ea2d4abf9d021148ec7d3ff69cc6.png
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Покончивший с собой в центре Москвы основатель издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин был под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, мужчина находился в наркотическом опьянении", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщил источник РИА Новости, тело мужчины обнаружили в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. Проводится проверка. Позже адвокат основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его гибель.
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/prosvirin-1765715007.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708699_183:0:1664:1111_1920x0_80_0_0_fb7569a0bdc40c7848ccd532622ca7d4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, егор просвирнин
Просвирнин, предварительно, был под действием наркотиков, сообщил источник
Источник: погибший главред "Спутника и погрома" Просвирнин был под действием наркотиков