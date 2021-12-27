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На проект МС-21 выделят 61 миллиард рублей
На проект МС-21 выделят 61 миллиард рублей - РИА Новости, 27.12.2021
На проект МС-21 выделят 61 миллиард рублей
Правительство РФ выделит дополнительно более 61 миллиарда рублей на проект МС-21, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:39
2021-12-27T10:44
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительно более 61 миллиарда рублей на проект МС-21, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента направим дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещения комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По словам Мишустина, это средства в рамках так называемого опережающего финансирования."Для того чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент. Обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов, и конечно, поставку запасных частей, узлов и агрегатов. Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные", - отметил премьер.
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общество, михаил мишустин, россия
10:39 27.12.2021 (обновлено: 10:44 27.12.2021)
 
На проект МС-21 выделят 61 миллиард рублей

Премьер Мишустин: российские власти выделят 61 миллиард рублей на проект МС-21

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительно более 61 миллиарда рублей на проект МС-21, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента направим дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещения комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, это средства в рамках так называемого опережающего финансирования.
"Для того чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент. Обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов, и конечно, поставку запасных частей, узлов и агрегатов. Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные", - отметил премьер.
Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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