https://ria.ru/20211227/moskva-1765615276.html
В мэрии Москвы назвали условия проведения праздничных мероприятий
В мэрии Москвы назвали условия проведения праздничных мероприятий - РИА Новости, 27.12.2021
В мэрии Москвы назвали условия проведения праздничных мероприятий
Общегородские культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники в Москве, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме, они... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:13
2021-12-27T11:13
2021-12-27T11:34
общество
москва
распространение коронавируса
новый год
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Общегородские культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники в Москве, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме, они пройдут с 70% заполняемостью зала, посетители старше 18 лет обязаны предъявить QR-код, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Как отметили в пресс-службе департамента, в связи с действием в городе Москве режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2022 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме."Количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Допуск граждан старше 18 лет на объект (территорию) проведения мероприятия будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода, оформленного в установленном порядке", - рассказали в департаменте.С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на 27 площадках города проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", также, в рамках встречи Нового 2022 года и празднования Рождества Христова планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий. Так в период с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в Гостином Дворе запланировано проведение 40 детских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года организованы детские новогодние спектакли ,всего 68 представлений.Кроме того, в период новогодних праздников запланированы народные гулянья и спортивные мероприятия на катках и площадках города с режимом работы: 11.00-21.00 (будни), 10.00-22.00 (выходные). В учреждениях, подведомственных департаменту культуры ( в его ведении 1172 объекта),тоже планируется проводить праздничные мероприятия с очным посещением и в онлайн формате.
https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html
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общество, москва, новый год, коронавирус в россии
11:13 27.12.2021 (обновлено: 11:34 27.12.2021)
В мэрии Москвы назвали условия проведения праздничных мероприятий
Мэрия Москвы: мероприятия в праздники пройдут по QR-кодам и с заполняемостью 70 процентов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Общегородские культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники в Москве
, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме, они пройдут с 70% заполняемостью зала, посетители старше 18 лет обязаны предъявить QR-код, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Как отметили в пресс-службе департамента, в связи с действием в городе Москве режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2022 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме.
"Количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Допуск граждан старше 18 лет на объект (территорию) проведения мероприятия будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода, оформленного в установленном порядке", - рассказали в департаменте.
С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на 27 площадках города проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", также, в рамках встречи Нового 2022 года и празднования Рождества Христова планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий. Так в период с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в Гостином Дворе запланировано проведение 40 детских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года организованы детские новогодние спектакли ,всего 68 представлений.
Кроме того, в период новогодних праздников запланированы народные гулянья и спортивные мероприятия на катках и площадках города с режимом работы: 11.00-21.00 (будни), 10.00-22.00 (выходные). В учреждениях, подведомственных департаменту культуры ( в его ведении 1172 объекта),тоже планируется проводить праздничные мероприятия с очным посещением и в онлайн формате.