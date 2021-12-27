https://ria.ru/20211227/moskva-1765613716.html
Ракова назвала число участников программы "Московское долголетие"
Ракова назвала число участников программы "Московское долголетие" - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова назвала число участников программы "Московское долголетие"
Более 100 тысяч москвичей участвуют в "Московском долголетии", несмотря на пандемию, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:05
2021-12-27T11:05
2021-12-27T12:10
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей участвуют в "Московском долголетии", несмотря на пандемию, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."У нас есть ряд удачных проектов, которыми мы гордимся, которые активно внедряются не только по всей стране, но и взяли за рубежом. Это проект "Московское долголетие". Несмотря на все сложности пандемии, даже сейчас в онлайн-режиме или на улице в этом проекте участвуют более 100 тысяч москвичей. Как только эпидемиологические возможности нам позволят, я думаю, что количество опять будет измеряться сотнями тысяч", - рассказала Ракова.Она отметила, что власти трансформируют и пространство территориальных социальных центров - сейчас их 20."Надеюсь, что к середине следующего года их будет 50. И есть еще планы по их увеличению. Уже сейчас эти центры посещает 20 тысяч человек, хотя их не так много, и существуют 900 клубов, которые люди ведут сами, без помощи администратора", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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общество, москва, анастасия ракова
11:05 27.12.2021 (обновлено: 12:10 27.12.2021)
Ракова назвала число участников программы "Московское долголетие"
Заммэра Москвы Ракова: в "Московском долголетии" участвуют более ста тысяч москвичей
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Более 100 тысяч москвичей участвуют в "Московском долголетии", несмотря на пандемию, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"У нас есть ряд удачных проектов, которыми мы гордимся, которые активно внедряются не только по всей стране, но и взяли за рубежом. Это проект "Московское долголетие". Несмотря на все сложности пандемии, даже сейчас в онлайн-режиме или на улице в этом проекте участвуют более 100 тысяч москвичей. Как только эпидемиологические возможности нам позволят, я думаю, что количество опять будет измеряться сотнями тысяч", - рассказала Ракова.
Она отметила, что власти трансформируют и пространство территориальных социальных центров - сейчас их 20.
"Надеюсь, что к середине следующего года их будет 50. И есть еще планы по их увеличению. Уже сейчас эти центры посещает 20 тысяч человек, хотя их не так много, и существуют 900 клубов, которые люди ведут сами, без помощи администратора", - добавила заммэра.