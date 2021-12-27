https://ria.ru/20211227/moskva-1765603111.html

Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты

Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты

Каждый третий москвич получит социальную помощь в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:58

2021-12-27T09:58

2021-12-27T09:58

общество

москва

анастасия ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751618927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6591189e3531fc12bb9ed443b3ebaf6a.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Каждый третий москвич получит социальную помощь в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день, если говорить в цифрах, то бюджет 2022 года социального комплекса 1 триллион 900 миллиардов. Одну треть расходов на социальную сферу всегда занимают расходы на социальную помощь москвичам, это более 600 миллиардов рублей. Помощь в натуральном или денежном выражении в следующем году получат 4,5 миллиона москвичей, это каждый третий горожанин", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что в первую очередь делается акцент на людях старшего поколения и семьи с детьми.

https://ria.ru/20211227/oborudovanie-1765592348.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова