https://ria.ru/20211227/moskva-1765603111.html
Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты
Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты
Каждый третий москвич получит социальную помощь в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:58
2021-12-27T09:58
2021-12-27T09:58
общество
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751618927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6591189e3531fc12bb9ed443b3ebaf6a.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Каждый третий москвич получит социальную помощь в 2022 году, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день, если говорить в цифрах, то бюджет 2022 года социального комплекса 1 триллион 900 миллиардов. Одну треть расходов на социальную сферу всегда занимают расходы на социальную помощь москвичам, это более 600 миллиардов рублей. Помощь в натуральном или денежном выражении в следующем году получат 4,5 миллиона москвичей, это каждый третий горожанин", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что в первую очередь делается акцент на людях старшего поколения и семьи с детьми.
https://ria.ru/20211227/oborudovanie-1765592348.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751618927_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_ffaccb8f027059a4b7e0219ed0bd1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Ракова назвала число москвичей, которые получат социальные выплаты
Заммэра Москвы Ракова: в следующем году социальную помощь получат 4,5 миллиона москвичей