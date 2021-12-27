https://ria.ru/20211227/moskva-1765600132.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами ожидает москвичей в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:37
2021-12-27T09:37
2021-12-27T10:02
новый год — 2022
общество
новый год
погода
московская область (подмосковье)
осло
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами ожидает москвичей в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня гидродинамические модели отработали первые для новогодней ночи прогностические карты с заблаговременностью 5 суток, которым можно доверять. В новогоднюю ночь синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией. Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег - 0,1-1,1 мм, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, температура воздуха в Москве минус 3-6, по области минус 2-7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, высота снежного покрова в столице составит 25-28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке."Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм. Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как "еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами", - добавил он.
https://ria.ru/20211224/davlenie-1765266523.html
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общество, новый год, погода, московская область (подмосковье), осло, москва, евгений тишковец
09:37 27.12.2021 (обновлено: 10:02 27.12.2021)
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Синоптик Тишковец: в новогоднюю ночь москвичей ожидает скандинавская зима